Piroteknik Maddelerin (Havai Fişek Vb.) Kullanılmasına Yönelik Tedbirler Konulu Genel Emir

Sayın GENEL EMİR2021/02İlimizde nişan, düğün, uğurlama gibi organizasyonlar sırasında meskün mahalde havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddelerin kullanımında ve düğün konvoylarında artış olduğu görülmektedir.

Sayın GENEL EMİR

2021/02

İlimizde nişan, düğün, uğurlama gibi organizasyonlar sırasında meskün mahalde havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddelerin kullanımında ve düğün konvoylarında artış olduğu görülmektedir.

Ayrıca bu maddelerin izinsiz, usulüne aykırı, zamansız ve uygunsuz yerlerde kullanımı ile çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri aşılmakta, bu durumdan dolayı vatandaşlarımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta? ayrıca etrafa saçılması muhtemel parçaları nedeniyle yangın çıkarma riski nedeniyle halkın can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir.

Bu durumun önüne geçilmesine ilişkin olarak, yasalarımızla başkalarının huzur ve güvenini bozacak gürültüye neden olan gerçek ve tüzel kişilere İl İdaresi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu'nun bazı hükümleri ile gürültü kirliliğine karşı yaptırım öngörülmüştür.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) fıkrasında? "Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için Valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler. "

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fıkrasında? "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66'ncı madde hükmü uygulanır. "

Anılan Kanunun 66'ncı maddesinde? "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. "

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesinde? "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…"

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 14'üncü maddesi (h) fıkrasında? "Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır. "

Anılan Kanunun 20'nci maddesinin (h) fıkrasında? "Bu Kanunun 14'üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası), ulaşım araçları için 1. 200 Türk Lirası (4. 813 TL), işyerleri ve atölyeler için 4. 000 Türk Lirası (16. 082 TL), fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12. 000 Türk Lirası (48. 275 TL) idari para cezası verilir. " hükümleri bulunmaktadır.

Bu bağlamda?

İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzük ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) fıkrası ile aynı Kanunun 11'inci maddesinin (a) ve (c) fıkraları gereğince,

1-İlgili Kanun ve Tüzük kapsamında ilimiz mülki idare sınırları içerisinde?

a) Piroteknik madde olan şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb. ) düğünler, sosyal etkinlikler, resmi günler, dini ve milli bayramlar, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde, gerçek ve tüzel kişilerin ilgili kolluk kuvvetlerinden izin alınmadan kullanılmaması,

b) Gerçek ve tüzel kişilerin usulüne uygun olarak, ilgili kolluk kuvvetlerinden alacakları izin sonrasında, (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan kişiler tarafından kullanılması koşulu ile izin belgelerinde belirtilen miktardaki havai fişeklerin satın alınması ve kullanılması gerekmektedir. Kişilerin sorumluluğunda ve çevre güvenliğinin alınması kaydıyla, en geç 48 saat öncesinde dilekçeyle başvuru sonucu ilgili kolluk kuvvetlerinden izin alınarak şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb. ) kullanabilmesi,

2-Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmaması kararlaştırılmıştır.

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında izinsiz olarak şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb. ) kullananlar ve ateşleyenler hakkında? yukarda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesince idari işlem uygulanacak olup, konusu suç teşkil edilen konularda adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İlanen tebliğ olunur.

Ali Hamza PEHLİVAN

Vali

Kaynak: Habermetre