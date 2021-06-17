Pirina nedir? TDK'ya göre pirina ne demek? Pirina ne anlama gelmektedir?

Gün içerisinde vatandaşlar tarafından birçok kelimenin anlamı sorgulanmaktadır. Televizyonda, sokakta ya da internette karşımıza çıkan kelimelerin farklı anlamları olabilmekte. Bunlardan birisi olan " Pirina " son dönemde internette en çok aratılan kelimeler arasında yer almakta. Pirina nedir? TDK'ya göre pirina ne demek? Pirina ne anlama gelmektedir?

Gündelik hayatımızda sıkça karşımıza çıkan kelimelerin çok farklı anlamları olabilmekte. Özellikle televizyon, internet gibi mecralarda karşımıza çıkan kelimelerin arasında yer alan pirina son dönemde internette vatandaşlar arasında en çok aratılan kelimeler arasında yer almakta. Pirina nedir? TDK'ya göre pirina ne demek? Pirina ne anlama gelmektedir?

TDK'YA GÖRE PİRİNA NE DEMEK?

Rumca kökenli olan pirina Türkçe'ye (piri'na) kelimesinden gelmiştir.

Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi.

PİRİNA NEDİR?

Pirina zeytinin, sıkıldıktan sonra içerisinde bir miktar yağ ve su kalan posadır. Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, önceki tarihlerde sadece sabun yapımında kullanılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler sayesinde pirina ikinci bir ekstrasyon sayesinde pirina yağı üretimi yapılmaktadır. Yağdan arındırılmış pirina sıkıştırılarak pelet pirina yani ekolojik yakıt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca pirina hayvan küspesi yapımında da kullanılan bir maddedir.

Kullanım Alanları

Pirina; katı yakıt, hayvan yemi, kompozit gübre ve pirina yağı üretiminde kullanılmaktadır.

Katı Yakıt Olarak Kullanımı

Pirina katı yakıt olarak (pelet pirina) özellikle Ege bölgesinde kullanılan bir yakıt türüdür. Ekolojik olması, 5000kcal/kg olması ve daha az kül içermesi kömür gibi diğer yakıtlara oranla fiyatının uygun olması bakımından tercih edilmektedir.Pirina yakıtı için özel hazırlanmış kazanlar bulunmaktadır. Pirina katı yakıtın bazı özellikleri;

Kül ve S içeriği düşük

Uçucu maddeleri fazla (VOC, PAH)

CO oluşumu fazla

Akışkan yatak yakma teknolojisi tercihi

Kömürden daha az SO2 oluşumu

NOx oluşumu kömüre benzer

Pirina + kömür karışımının fazla hava ile yakılması (daha az NOx ve SO2)

Ham Pirina Yağı

Pirina yağı, zeytin posasısın pirina fabrikalarında tekrar sıkım işlemi (2. ekstrasyon) yapılması ile üretilir. Bu işlemde pirinadaki yağ ve su bir birinden ayrıştırılır. Çıkan bu yağın ismine ham pirina yağı denir. Bu yağın asit değeri %7 ve üzeri olarak değişir.

Rafine Pirina Yağı

Ham halde olan pirina yağı rafine fabrikalarında rafinaj işleminden geçirilerek rafine pirina yağı elde edilmiş olur. Rafine edilmiş pirina yağı oleik asit cinsinden 100 gramda 0.3 gram olması gerekmektedir. Rafine pirina yağı yemeklik ve kızartmalık olarak kullanılabilir. 240 derece dumanlanma noktası bulunan pirina yağı kızartmalarda tekrar kullanım için uygun bir yağdır. Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğine göre zeytinyağı olarak adlandırılamayan bu yağ Rafine Pirina Yağı olarak geçmektedir. Yurt dışında Olive Pomace Oil olarak geçmektedir.