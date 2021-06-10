Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz biyografisi!
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Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz biyografisi!

Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz biyografisi!
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Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İki gün önce ünlü oyuncular, Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede görüntülendi. Çift 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol alıyor. Pınar Deniz'in hayatı merak edildi. Peki, Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz mesleği nedir? Pınar Deniz hayatı ve biyografisi nedir?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İki gün önce ünlü oyuncular, Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede görüntülendi. Çift 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol alıyor. Pınar Deniz'in hayatı merak edildi. Peki, Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz mesleği nedir? Pınar Deniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz (d. 4 Kasım 1993; Adana), Türk oyuncudur.

Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

PINAR DENİZ HANGİ DİZİLER VE FİLMLERDE OYNADI?

• 2014: Sil Baştan (Evrim)

• 2015: Beyaz Yalan (Azra)

• 2016: Vatanım Sensin (Yıldız)

• 20218: Bir Deli Rüzgar (Gökçe Yüksel)

• 2019: Love 101

• 2020: Menajerimi Ara (Konuk oyuncu)

• 2021: Kırmızı Oda (Nazlı)

• 2021: Aşkın Kıyameti

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Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz biyografisi! - Haberler
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