Pfizer kimin firması? Pfizer kimin hangi ülkenin firması? Pfizer hangi ülkeye ait?

Pfizer son günlerde aşıyı bulan Türk çifti konuşuyor. Korona aşısının bulunduğu yönündeki söylentiler ve haberlerden sonr abulan kişlerin kim olduğu kadar firmanın da nereye ait olduğu iddiaları sıklıkla gündemde. Peki, Pfizer kimin firması? Pfizer kimin hangi ülkenin firması? Pfizer hangi ülkeye ait?

Aşı çalışmalarından gelen umut vadedici haberlerden sonra, Pfizer kimin firması? Pfizer kimin hangi ülkenin firması? Pfizer hangi ülkeye ait? Gibi sorular kullanıcılar tarafından oldukça sık sorulmaya balandı. Peki Pfizer kimin firması? Pfizer kimin hangi ülkenin firması? Pfizer hangi ülkeye ait?

PFİZER ŞİRKETİ KİME AİT?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

PFİZER ŞİRKETİ HANGİ ÜLKEYE AİT?

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

Merkezi New York City'de bulunan Pfizer, immünoloji, onkoloji, kardiyoloji, endokrinoloji ve nöroloji de dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi disiplinler için ilaç ve aşılar geliştirmekte ve üretmektedir. Ürünleri arasında LDL kan kolesterolünü düşürmek için kullanılan gişe rekorları kıran ilaç Lipitor (atorvastatin); Nöropatik ağrı ve fibromiyalji için Lyrica (pregabalin); Ağızdan alınan bir mantar önleyici ilaç olan Diflucan (flukonazol); Bir antibiyotik olan Zithromax (azitromisin); Erektil disfonksiyon için Viagra (sildenafil); ve bir anti-enflamatuar ilaç olan Celebrex (ayrıca Celebra, celecoxib).

2016 yılında Pfizer Inc.'in Allergan ile birleşerek, 160 milyar ABD doları değerinde bir anlaşmada İrlanda merkezli "Pfizer plc" yi yaratması bekleniyordu. [6] Ancak, ABD Hazine Bakanlığı'nın vergi inversiyonlarına karşı getirdiği yeni kurallar nedeniyle, birleşme, yabancı bir şirketle birleşerek vergilerden kaçınma yöntemi olarak Nisan 2016'da iptal edildi. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile ikinci en büyük farmasötik anlaşmayı yaptı.

19 Aralık 2018'de Pfizer, tüketici sağlık hizmetleri bölümünün İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline ile ortak bir birleşmesini duyurdu; İngiliz şirketi hisselerin% 68'ini kontrol edecek.

Pfizer, şirketin Dow Jones'ta Amgen ile değiştirileceğinin açıklandığı 2004 ile 2020 yılları arasında Dow Jones Endüstriyel Ortalaması'nın bir bileşeniydi. Değişiklik, 31 Ağustos 2020'de ticaretin başlangıcında yürürlüğe girdi.

PFİZER ŞİRKETİ TARİHİ?

1849'da Pfizer, New York'ta Alman-Amerikan Charles Pfizer (aslında Karl Pfizer) ve Ludwigsburg, Almanya'dan kuzeni Charles F. Erhart tarafından kuruldu. Santonin adında bir antiparazitik ürettikleri kimyasallar işini, Charles Pfizer and Company'yi Williamsburg, Brooklyn'deki Bartlett Caddesi'nde kurdular. 1880'lerde Pfizer'in büyümesine yol açan sitrik asit üretimi olmasına rağmen, bu acil bir başarıydı. Pfizer, laboratuvarını ve fabrikasını genişletmek için mülk satın almaya devam etti. Pfizer'in orijinal idari merkezi Manhattan'daki 81 Maiden Lane'deydi.

Birinci Dünya Savaşı, Pfizer'in İtalya'dan sitrik asit üretimi için ithal ettiği kalsiyum sitrat kıtlığına neden oldu ve şirket alternatif bir tedarik arayışına başladı. Pfizer kimyagerleri, şekeri sitrik aside fermente eden bir mantarı öğrendiler ve 1919'da bu kaynaktan sitrik asit üretimini ticarileştirebildiler. Sonuç olarak şirket, fermantasyon teknolojisinde uzmanlık geliştirdi. Bu beceriler, yaralı Müttefik askerleri tedavi etme ihtiyacına yanıt olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında antibiyotik penisilinin seri üretimine uygulandı; D Günü'nde askerlerle birlikte karaya çıkan penisilinin çoğu Pfizer tarafından yapıldı.

Penisilin, 1940'larda çok ucuz hale geldi ve Pfizer, daha yüksek kar potansiyeli olan yeni antibiyotikler aradı. 1950'de Terramisini (oksitetrasiklin) keşfettiler ve bu, şirketi ince kimyasallar üreticisinden araştırma tabanlı bir ilaç şirketine dönüştürdü. Pfizer, fermantasyon teknolojisindeki araştırmasını artırmak için in vitro senteze odaklanan bir ilaç keşif programı geliştirdi. Şirket ayrıca 1959'da Indiana, Terre Haute'de 700 dönümlük bir çiftlik ve araştırma tesisi ile bir hayvan sağlığı bölümü kurdu.

1950'lerde Pfizer, Belçika, Brezilya, Kanada, Küba, Meksika, Panama, Porto Riko ve Birleşik Krallık'ta ofisler kurdu. 1960 yılında, şirket tıbbi araştırma laboratuvarı operasyonlarını New York City'den Groton, Connecticut'taki yeni bir tesise taşıdı. 1980 yılında, Pfizer'in toplam satışta bir milyar dolara ulaşan ilk ürünü olan reçeteli bir anti-enflamatuar ilaç olan Feldene'yi (piroksikam) piyasaya sürdüler. 1980'lerde ve 1990'larda Pfizer Corporation'ın büyümesi, Zoloft, Lipitor, Norvasc, Zithromax, Aricept, Diflucan ve Viagra'nın keşfi ve pazarlanmasıyla sürdürüldü.