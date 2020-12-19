Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladı

19.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:50

Koronavirüs salgınında tüm dünyaya umut olan aşıların üretiminde ciddi bir yol katetildi. Ancak insanların çoğunun aşılara karşı bir güvensizlik duyması nedeniyle, Pfizer/BioNTech ve Moderna firmaları aşı içeriklerinde yer alan maddeleri yayınladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı şimdiye kadar ABD, İngiltere ve Kanada'da kullanılmaya başlandı. Yüzde 95 etkinlik gösterdiği açıklanan aşı 27 Eylül itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de kullanılmaya başlanacak. BionTech/Pfizer ile aynı teknolojiyi kullanan ABD'li bir firma tarafından üretilen Moderna aşısı da bugün Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayı aldı.

AŞILARIN İÇERİĞİ ÇEVRİM İÇİ OLARAK PAYLAŞILDI

NTV'nin haberine göre; milyonlarca doz Pfizer/BionTech aşısının onaylanan ülkelerde dağıtılmasıyla birlikte, asılsız iddialar ortaya çıktı. Bunun önüne geçmek isteyen şirketler de aşılarının tam içeriğini çevrimiçi olarak paylaştı.

AŞILARDA 'mRNA' TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Hem Pfizer hem de Moderna aşısı haberci RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor. Bu aşılar türünün ilk örneği olsa da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre bilim insanları mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldan bir süredir çalışıyor.

İÇERİĞİNDE BAŞAK PROTEİN YER ALIYOR

Koronaya karşı geliştirilen mRNA aşıları canlı veya inaktive edilmiş virüs içermiyor, yeni tip koronavirüsün yüzeyinde bulunan başak proteinin bir parçasını kodlayarak çalışıyor. Başak protein ayrıca virüsün vücuda tutunduğu kısım olarak biliniyor.

AŞILAR KODLANMIŞ PROTEİNİ NASIL KULLANIYOR?

Aşının içeriğinde bulunan mRNA, hücrelere virüsün başak proteinine benzer bir protein üretme talimatı veriyor. Bu durumun ardından bağışıklık sistemi savaşması gereken bir enfeksiyon olduğunu düşünerek hareket geçiyor ve üretilen proteinlere karşı bir yanıt oluştuyor. Bu süreçte vücüt yeni tip koronaya özgü antikor geliştiriyor. Antikorlar ise koronavirüs ile tekrar karşılaşıldığında vücudun savunulmasını sağlıyor.

İŞTE PFIZER/BIONTECH AŞISININ İÇİNDEKİLER:

  • mRNA
  • Lipitler ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, ve kolesterol)
  • Potasyum klorür
  • Monopotasyum fosfat
  • Sodyum klorür
  • Dibasic sodium phosphate dehydrate
  • Sükroz (Şeker)

MODERNA'NIN İÇERİĞİ ŞU ŞEKİLDE:

  • mRNA
  • Lipitler (SM-102, 1,2-dimyristoyl-rac-glycero3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine [DSPC]),
  • Trometamin,
  • Trometamin hidroklorür
  • Asetik asit
  • Sodyum Asetat
  • Sükroz (Şeker)
Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladı
Haber Yorumları (4)
HERKES BİLİR CERKEZ: Bak sendahi biliyon Tebrikler ben içerikler i yazamıyorum bile adamlar bilenler için yazmış ben bilmez aşı gelince vurdur biter yedigin herseyin içeriğini billiyonmu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SERCAN: madem bu virüs devlet ekonomilerini etkiledi diyorsunuz niye hesap sormuyorsunuz bu virüsü insanlara bilerek bulaştırdınız yaydınız milyonlarca kişi öldü milyonlarca kişinin ocağı söndü işini kaybetti , işallah bunu insanlığa yayanları göz yumanları bu virüsten 1 kuruş memfeati olanlar kan kussun can cekişerek ölsünler hergün dua ediyorum
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
HERKES BİLİR: Bunları açıklayarak tüm halkımızı bilgilendirdiniz . TÜm halkımız mRNA yı , Trometamin hidroklorürü bilecek kadar zeki ve bilgililer zaten. CEHALET nedir bilmeyiz biz
Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Gülben Ergen Şevket Çoruh Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ryan Babel Mbaye Diagne Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladı | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:12:14. #1.14#
title