Pfizer-Biontech 3. doz takviye aşısı için izin başvurusu yapacaklarını açıkladı, ABD'li ve Avrupalı denetleme kurumları 'Şu anda üçüncü doz aşıya...
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Pfizer-Biontech 3. doz takviye aşısı için izin başvurusu yapacaklarını açıkladı, ABD'li ve Avrupalı denetleme kurumları 'Şu anda üçüncü doz aşıya...

BBC - Haberler | Dünya

Pfizer-Biontech'in ABD ve Avrupa'da üçüncü doz takviye aşısının yapılabilmesi için izin başvurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC bu aşamada üçüncü doza gerek olmadığını açıkladı.

Pfizer-Biontech'in ABD ve Avrupa'da üçüncü doz takviye aşısının yapılabilmesi için izin başvurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC bu aşamada üçüncü doza gerek olmadığını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı EMA da şu anki aşı rejiminin yeterli olduğuna inandıklarını vurguladı.

Pfizer-Biontech'ten yapılan açıklamada İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aşılama sonrasındaki altı ay içinde aşının bulaşmayı ve semptomatik hastalığı önlemedeki etkinliğinin azaldığı, ancak ağır hastalığı önlemedeki etkinliğinin hala yüksek olduğu belirtildi.

Şirketin açıklamasında "Bu veriler şirketin 3. faz çalışmalarının analiziyle de uyumlu. Bu nedenle elimizdeki tüm verileri temel alarak iki doz aşılamadan 6 ila 12 ay sonra üçüncü bir dozun gerektiğine inanmaya devam ediyoruz" denildi.

Pfizer'ın baş bilim görevlisi Mikael Dolsten de, İsrail'de aşının etkinliğinde görülen azalmanın büyük ölçüde Ocak ve Şubat aylarında aşılanan kişilerdeki enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Haziran ayında aşının hem bulaşı hem de belirti gösteren hastalığı önlemedeki etkinliğinin yüzde 64'e düştüğünü açıklamıştı.

FDA ve CDC: Bu aşamada üçüncü doza gerek yok

Dolsten da verdiği röportajda "Pfizer aşısı Delta varyantına karşı hayli etkili. Ancak altı ay sonra, antikorların etkisi azalırken, yeniden enfekte olma riski var" dedi. Pfizer yetkilisi ayrıca verilerin gelecek ay Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'e sunulacağını vurguladı.

Pfizer henüz İsrail'den alınan verilerin tamamını yayımlamadı ama Dolsten yakında yayımlanacağını belirtti ve "Küçük bir veri seti. Ancak Delta'nın gördüğümüz en bulaşıcı varyant olması nedeniyle bulaşlara ve orta şiddette hastalıklara neden olabilir" dedi.

Ancak FDA ve Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yayımladıkları ortak açıklamada, iki doz aşı olan Amerikalıların bu aşamada takviye doza ihtiyaçları olmadığını bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı EMA da, şu anda ikiden fazla doz gerekip gerekmediğini belirlemek için çok erken olduğunu ve mevcut aşı rejiminin yeterli olduğuna inandıklarını kaydetti.

Pfizer-Biontech 3. doz takviye aşısı için izin başvurusu yapacaklarını açıkladı, ABD'li ve Avrupalı denetleme kurumları 'Şu anda üçüncü doz aşıya...
Pfizer-Biontech 3. doz takviye aşısı için izin başvurusu yapacaklarını açıkladı, ABD'li ve Avrupalı denetleme kurumları 'Şu anda üçüncü doz aşıya...
BBC
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Pfizer-Biontech 3. doz takviye aşısı için izin başvurusu yapacaklarını açıkladı, ABD'li ve Avrupalı denetleme kurumları 'Şu anda üçüncü doz aşıya... - Haberler
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