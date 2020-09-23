Peskov'dan, Putin-Macron görüşmesinin basına sızmasına ilişkin açıklama
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Peskov'dan, Putin-Macron görüşmesinin basına sızmasına ilişkin açıklama

23.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:25
Peskov'dan, Putin-Macron görüşmesinin basına sızmasına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin Le Monde gazetesine sızdırılmasına dair yaptığı açıklamada, "Fransa'nın böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin Le Monde gazetesine sızdırılmasına dair yaptığı açıklamada, "Fransa'nın böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyoruz. Le Monde'de yazılan ifadeler de tam olarak doğru değildi" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin Fransa merkezli Le Monde gazetesine sızdırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Le Monde'nin yayınladığı haberde, Putin ve Macron'un, Almanya tarafından zehirlendiği açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalni hakkında konuştukları ifade edilmişti. Peskov, Le Monde gazetesinin görüşmenin içeriğini açık bir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

"FRANSA'NIN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMAK İSTEMİYORUZ"Peskov, iki liderin konuşmasının basına sızdırılması konusunda Fransa'yı suçlamadıklarını söyledi. Peskov, şöyle konuştu:

"Elysee Sarayı'nın iki cumhurbaşkanının konuşmasının kasetini medyaya kasıtlı olarak 'sızdırmış' olabileceğine inanmıyoruz. Burası Fransa. Fransa bunu yapamaz, buna inanmak bile istemiyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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