NEVŞEHİR (İHA) - - Peribacaları arasında kitap okudular

NEVŞEHİR - Ürgüp Kaymakamlığı tarafından kitap okumak için farkındalık oluşturmak üzere 4 yıl önce hayata geçirilen 'Hayatın Anlamı Kitap' Projesi kapsamında protokol üyeleri öğrenciler ile beraber peri bacalarının arasında kitap okudu.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 2017 yılında başlanılan ve bu yıl 5.'si düzenlenen ve 8 ay sürecek olan 'Hayatın Anlamı Kitap' Projesi ile okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve artırılması hedefleniyor. Projenin hayata başlamasıyla Ürgüp ilçe merkezi başta olmak üzere kasaba ve köylerde bulunun okullarda 13 kütüphane kuruldu. Ayrıca, bu yılda 3 adet Z kütüphane kurulması ve var olan kütüphanelerin zenginleştirilmesi de planlanıyor.

Projenin mimarı olan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, 5 yıl önce start verdikleri proje kapsamında özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm kesimdeki vatandaşların kitap okumaları konusunda bir farkındalık oluşturma çabasında olduklarını belirterek, "İnanıyoruz ki; bilgisiz bir toplum gelişemez. Bilgiyi üretmek için fikir sahibi olmak lazım. Fikir sahibi olmak için de bilgi insan olmak lazım. Bilgili insan olmak için de okumak lazım. Bizde öğrencilerimizin okuyarak, araştırarak kendilerini geliştirmek amacıyla projemizi uyguluyoruz. Bu yıl 5.'sine başladığımız ve toplamda 8 ay sürecek bu projeyi kaymakamlığımız başta olmak üzere, öğrencilerimiz, milli eğitim camiamız ve diğer paydaşlarımız ile birlikte yürütüyoruz. Bu yılki projemize Mustafapaşa Köyü'nden başlamak istedik. Kapadokya'nın gizemli atmosferi içerisinde kitap okumak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı projemize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Projeye kitap okuyarak katılan 9. Sınıf öğrencisi Sıla Çalışkan da, "Bu projeye 5 yıldır katılıyorum. Kitap okumamın çok faydası oldu. Boş zamanlarımda hiç kitap okumuyordum. Şimdi daha çok kitap okuyorum. Sınavlarda okuduğum soruları da anlayabiliyorum. Soru çözmeme de faydası oldu" dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Esla Koyun ise, "Üçüncü sınıftan beri kitap okuma alışkanlığı kazandım ve bu benim için çok iyi oldu. Özellikle boş zamanlarımı değerlendirmek için iyi bir aktivite oluyor. Hayatın Anlamı Kitap Projesine de elimden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyorum. Bu seferde doğa ile iç içe kitap okuyoruz. Buda benim için çok güzel bir aktivite oldu" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi engelli Büşra Ay, "Bu gün Hayatın Anlamı Kitap Projesine katıldım. Bende kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplar her zaman bizim en büyük dostumuzdur. Üzüntümüzde de, mutluluğumuzda da her zaman destekçimiz kitaplar olmuştur. Her kitabın bize öğreteceği getiriler vardır. Sizlerin de kitap okuması için, bu proje de teşvik olur" şeklinde konuştu.

Daha sonra proje kapsamında farkındalık oluşturmak için projenin açılışına katılan tüm katılımcılar ve öğrenciler 10 dakika kitap okudu. Program, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen müzik ziyafeti ile son buldu.