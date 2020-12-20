Pelin Çift, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sunucu Pelin Çift, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çift, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına oy veren Çift, spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" adlı fotoğrafını tercih etti.

Pelin Çift, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğrafı ile Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" adlı fotoğrafı arasında kararsız kaldı. İki fotoğraf arasında bir süre tercih yapmakta zorlanan Çift, seçimini, "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Yılın fotoğraflarını ve oyladığı fotoğrafları değerlendirdi

Seçim yaparken zorlandığını anlatan Çift, AA muhabirlerince çekilen fotoğrafların sadece ülke genelinde değil, dünya çapında da başarılı olduğunu söyledi.

Söz konusu fotoğrafların her zaman etkileyici olduğunu belirten Çift, oylamada yer alan fotoğraflara ilişkin şöyle konuştu:

"Yani fotoğrafın, haberin hikayesini bilmeseniz bile baktığınızda üzerine konuşabileceğiniz ya da dakikalarca inceleyebileceğiniz kalitede fotoğraflar bunlar. Haber kategorisinde tabii yıla pandemi damgasını vurdu ama ben özellikle 2020'den umut verici, her ne kadar olayın kendisi bir facia olsa da çok uzun saatler sonra bir kurtuluşun, bir mucizenin öyküsü olan Ayda'nın fotoğrafını tercih ettim.

Öyle bir an ki o hepimiz Allah'a yalvarıyoruz, 'Enkazdan canlı birileri kurtarılsın' diye. Kurtarma ekipleri de kendilerini unutarak kendilerini bu işe vermişler. ve bir anda Ayda'nın haberi geliyor. O fotoğraf bana şunu hatırlattı, tüm Türkiye Ayda'nın kurtuluşuna, o ana, o kareye odaklandığında herkes mutluluktan gözyaşı döktü. Bu duygu birliği beni çok etkiliyor ve 2020'den bu kareyi seçmek istedim.

Spor kategorisinde bir profesyonel futbolcunun kendi evinde. İşte 2020'nin acayipliği, tuhaflığı ve trajik hali o karede. O kare de böyle trajikomik bir kare, çünkü baba profesyonel bir futbolcu ama işini evine taşımış. Evin salonunda hanımı yan koltukta otururken, bebecik de halının üzerindeyken babasına şaşkın bir şekilde bakıyorken babası da orada kendince antrenman yapıyor. Değişik bir kareydi. O yüzden 2020'yi de özetlemesi açısından ben onu seçtim.

Açıkçası yaşam kategorisinde çok zorlandım. Çok güzel kareler var. Hepsi harika ama özellikle iki tanesi, Sercan Küçükşahin'in ve Muhammed Said'in fotoğrafları. Muhammed Said'in fotoğrafı bir bebeğin mutluluğu. Türkiye'ye getiriliyor Suriye'nin İdlib kentinden. Doğuştan kolları ve bacakları olmayan 15 aylık bir bebek, Türkiye'de ona protez kol ve bacak takılıyor. Sonra babasıyla birlikte İdlib'e geri dönüyor. O fotoğraf kendi özel öyküsü olmasının yanı sıra Türkiye'nin de ne demek olduğunu gösteriyor. İşte 'Türkiye bu' demek, 'mazluma el uzatan' demek ve biz hep programlarımızda söylüyoruz, 'Tarih bizi çağırıyor, Türk beklenilendir'. İşte beklenen Türk orada geliyor ve 15 aylık bebeğe yardım elini uzatıyor. O yüzden benim ülkemin özeti olduğu için, vicdanımızın karşılığı olduğu için Muhammed Said'in fotoğrafı bence çok etkileyici. Ancak Sercan Küçükşahin de öyle bir an yakalamış ki hakikaten fotoğraf çekmemiş bir şiir yazmış. Ona film falan çekilir yani öyle güzel bir şey. O fotoğrafı bastırırsınız evinize asarsınız öyle güzel. Eline emeğine sağlık. O iki fotoğraf arasında gittim geldim ama tabii Muhammed bebeğin o mutluluğu akan suları durduruyor, o yüzden Muhammed Said'in fotoğrafını seçtim."

Hevesle beklenen 2021'in önceki yılı aratmamasını temenni eden Pelin Çift, 2020'nin "keşke olmasaydı" denilecek olaylar açısından baskın geçtiğine dikkati çekti.

"Güzellikleri de ölümsüzleştirmiş Anadolu Ajansı muhabirleri"

Bu olayların fotoğraflarının tarihi önemine işaret eden Çift, "Geçen sene bizim için sıradan, rutin gördüğümüz birçok şeyi bu sene özler olduk. Seneler sonra bu fotoğraflar insanlığın ne acayip bir döngü içerisine girdiğini, bu senenin kaderini anlatıyor olacak. ve evet çabuk unutuyoruz. Mesela o çığ faciasının fotoğrafı, 'evet böyle bir şey yaşanmıştı', 'bu da vardı' dediğimiz anlardan bir tanesi ama güzellikleri de tabii ölümsüzleştirmiş Anadolu Ajansı muhabirleri. Haberciler bunun için var. Tarihe kayıt düşüyoruz. Anadolu Ajansının zaten her sene yaptığı bu oylama bir taraftan da senenin tekrarı, hafızamızı güçlendirmek adına da iyi oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan