20.09.2019 18:35

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnşallah faizler düşüyor bundan sonra da düşme trendinin devamını bekliyoruz. Bu da iç tüketimin artmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Pekcan, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğince (OYDER) Pendik'te bir otelde gerçekleştirilen OYDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinin tüm temsilcilerinin ve genel müdür yardımcılarının toplantıya katıldığını ve sektöre ilişkin sorular ve taleplerle ilgileneceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren iş dünyasıyla istişareye önem verdiğini ve bu doğrultuda da bakan yardımcısını görevlendirerek kendilerinden sektör raporları aldığını belirten Pekcan, otomotiv sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

Dünyadaki küresel dönüşümlerin ve küresel sıkıntıların dikkate alınması gerektiğini anlatan Pekcan, "Biz sizlerin de katkılarıyla bakanlık olarak tüm iş dünyamızla beraber ihracatımızı nasıl artırabiliriz, bütün bu dış şartlara rağmen bunun üzerinde yoğunlaştık. Ortak akılla çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi geçen yıl Türkiye'nin büyümesine net ihracatımız yüzde 4,2 katkı yapmıştır. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,1 ve ikinci çeyreğinde de yüzde 7,4 katkı yaptı." diye konuştu.

Diğer taraftan da ticaret savaşlarının devam ettiğini ve korumacılık önlemlerinin arttığını dile getiren Pekcan, bunun da Türkiye'nin ihracatını aşağı yönlü etkilediğini dile getirdi.

"İş dünyasının taleplerini diğer bakanlıklarla da takip ediyoruz"

İhracat Master Plan'ı içerisinde belirlenen hedef sektörler arasında otomotivin de bulunduğunu aktaran Pekcan, "Bu hedefleri belirlerken de teknoloji ve katma değeri yoğun ihracatımızı nasıl artırırız bunların üzerinde durmaya çalıştık. Otomotiv de bunların en başında gelen, katma değeri yüksek teknoloji oranı yüksek ihracat kalemlerimizden. ve biz otomotiv sektörüyle bütün paydaşlarıyla beraber bu çalışmayı nasıl derinleştirebiliriz, biz bakanlık olarak ne gibi destekler verebiliriz bunların üzerinde çalışıyoruz. Sizlerle de daha yakından irtibat halinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, otomotiv sektörü açısından iç piyasanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Sektörde yaşanan daralmaya değinen Pekcan, "Burada arkadaşlarımız bahsetti yüzde 46'lık daralmadan bahsettiler ama esas düşmeyi o 1 milyon adetlik satışalardan baz alırsak yüzde 60 civarında. Dolayısıyla burayı yukarıya taşımak için biz beraber neler yapabiliriz bunları da çalışacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bu talepleri iletiriz. Zaten konuların yarısı bizim bakanlığımızla ilgiliyse yarısı da diğer bakanlıklarla ilgili oluyor. Biz iş dünyasının taleplerini diğer bakanlıklarla da takip ediyoruz." dedi.

Hurda araç teşviki konusu

Bakan Pekcan, OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'nun toplantıda dile getirdiği hurda araç teşvikinin sürekli hale getirilmesiyle ilgili talebine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hurda araç teşviki ile ilgili haklısınız. Biz onu değerlendirelim. Buraya çıkmadan önce ben Dış Ticaret Genel Müdürümüze bu doğrultuda yazı yazmalarını talimatlandırdım otururken. Haklı bir talep çünkü. Sektörü desteklememiz lazım. İnşallah faizler düşüyor bundan sonra da düşme trendinin devamını bekliyoruz. Bu da iç tüketimin artmasına yardımcı olacaktır. İç tüketim artmalı ki sizin artan masraflarınız düşsün, rekabetçiliğiniz artsın, bizler uluslararası pazarlarda daha fazla rekabet edebilelim."

"Artık yeni hedef pazarlarda, yeni hedef ülkelerde çalışmalar yapmamız lazım"

Dünya ekonomisindeki yüzde 3,2'lik büyüme karşın, Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sini gerçekleştirdiği Avrupa Birliği'nin yüzde 1,3, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı Almanya'nın ise yüzde 0,4 büyüdüğüne dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bizim artık yeni hedef pazarlarda, yeni hedef ülkelerde de sizlerle el ele vererek çalışmalar yapmamız lazım. Biz bakanlık olarak alım heyetlerinin ticaret heyetlerinin desteklerini de veriyoruz. Gerçekten çok iyi desteklerimiz var. Biraz daha yakın pazardan dışarılara bakmamız gerekiyor. Biz hedef 17 ülke seçtik bunu seçerken de neye baktık? Bu ülkeler dünya gayri safi hasılasından yüzde 60 pay alıyor. Dünya nüfusunun yüzde 55'ine sahip, dünya ithalatından yüzde 43,7 pay alıyor. Türkiye ihracatındaki payları ise yüzde 25. Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay 2002'den itibaren 4 buçuk kat büyümüş ama yüzde 0,8 civarında. Ama bu hedef ülkelerde yüzde 0,5. Demek ki bunu biz yüzde 1'e çıkarabiliriz."

"Brexit konusunda çalışma grubumuz var"

Brexit konusuna da değinen Bakan Pekcan, "Geçen haftalarda Sayın İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile konuştum. Kendileri ile bir çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubunda genellikle sizlerin korktuğu maddeler üzerinde duruyoruz şimdilik. Ticareti nasıl kolaylaştırırız, lojistiği nasıl kolaylaştırırız, gümrüklerde nasıl kolaylık sağlarız gibi ve bu çalışmanın tamamlanması için biz bakanlık olarak gayret içerisindeyiz. Sayın Truss da bunu desteklediğini bildirdiler." ifadelerini kullandı.

İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda bazı sıkıntılar bulunduğunu aktaran Pekcan, "Bakan yardımcılarımıza talimat verdim. Lojistik merkezleri açmak için bizim bakanlığımız destek verecek. Buralarda özellikle otomotiv yan sanayinde teslim süresinde sizleri daha avantajlı hale getirmemiz lazım. Buralarda odaklanmamız ortak çalışmalar yürütmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA