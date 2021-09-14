PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı - Haberler
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PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel
PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında aşı yaptırmayanlara PCR zorunluluğu getirilmesiyle birlikte Covid-19 tanı laboratuvarlarında numune sayısı arttı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında aşı yaptırmayanlara PCR zorunluluğu getirilmesiyle birlikte Covid-19 tanı laboratuvarlarında numune sayısı arttı. Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'na gelen günlük numune sayısı, 4-5 bin bandından 9 bin bandının üzerine çıktı.

Koronavirüsle mücadelede salgının seyrini kırmak ve aşılama oranını artırmak amacıyla okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testinin zorunlu olması, Covid-19 tanı laboratuvarlarının iş yükünü artırdı.  Başkentte İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'na gelen günlük numune sayısı temmuz ve ağustos ayı ortalaması günlük 4-5 bin bandındayken geçen hafta itibarıyla 9 bin bandını aştı.

'PCR ZORUNLULUĞUNDAN TEST SAYIMIZ ARTTI'

Laboratuvar Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, numune sayısının zaman zaman değişmekle birlikte geçen Temmuz ve Ağustos ayları ile kıyaslandığında son bir hafta içerisinde, Eylül ayının başında yaklaşık 2 kat artış gösterdiğini söyledi. Erdem, "Bu artışı özellikle okulların açılmasıyla birlikte ve tatil döneminin de sona ermesiyle birlikte yurt içi otobüs seyahatlerinde, uçak seyahatlerinde aşısı olmayan vatandaşlarımıza PCR negatif zorunluluğu getirilmiş olmasından ve tatil döneminin artık sona ermesiyle birlikte yurt içi otobüs ve uçak seyahatlerinin artması ve haftada 2 kez PCR zorunluluğu getirilmesinden dolayı test sayımızda yüksek bir oranda sayısal artış olmuştur. Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama 4 bin ile 5 bin arasında değişen günlük numune sayısı geçtiğimiz hafta içerisinde 8-9 bin bantlarında hatta bir günde 9 binin üzerine çıktığı olmuştu" dedi.

'BİR MİKTAR DAHA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Erdem, virüs ile mücadelede aşılamanın da önemini vurgulayarak şöyle dedi:

"Biz burada laboratuvar testi çalışıyoruz. Ama kliniklerden edindiğimiz bilgilere göre özellikle yatan hasta grubunda aşısızların çok fazla olduğunu görmekteyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızda ise hastalığın seyrinin çok daha hafif olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu laboratuvara Ankara'nın çeşitli ilçelerinden hatta Ankara ili içerisindeki özel sağlık kuruluşlarından ve birçok hastaneden numune gelmektedir. ve şu anda Ankara'da en yüksek test sayısına ulaşmış olan laboratuvarız. Personelimiz burada 7 gün 24 saat çalışıyor. Çalışma arkadaşlarımız burada büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Mesailerini hiçbir şekilde aksatmadan işlerine devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte aslında bir miktar daha artış olabileceğini beklemekle birlikte aşısız vatandaşların da aşılamaya yöneleceğini umut etmek istiyorum. Halen aşı olmamış vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmalarını öneriyorum."


PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri
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