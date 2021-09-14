PCR zorunluluğu, Covid-19 laboratuvarında numune sayısını artırdı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında aşı yaptırmayanlara PCR zorunluluğu getirilmesiyle birlikte Covid-19 tanı laboratuvarlarında numune sayısı arttı. Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'na gelen günlük numune sayısı, 4-5 bin bandından 9 bin bandının üzerine çıktı.

Koronavirüsle mücadelede salgının seyrini kırmak ve aşılama oranını artırmak amacıyla okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testinin zorunlu olması, Covid-19 tanı laboratuvarlarının iş yükünü artırdı. Başkentte İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'na gelen günlük numune sayısı temmuz ve ağustos ayı ortalaması günlük 4-5 bin bandındayken geçen hafta itibarıyla 9 bin bandını aştı.