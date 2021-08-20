PCR testi kaç gün geçerli? Haftada, ayda ve yılda kaç defa yapılacak? PCR testi kimlere zorunlu, geçerlilik süresi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi. Haftada 2 kez test yapılacağı belirtildi. Bunun ardından vatandaşlar PCR testi kaç gün geçerlidir? PCR testi geçerlilik süresi ne kadardır? PCR testi ne kadar geçerli oluyor? merak etti. İşte detaylar...

Dün yapılan Kabine Toplantısı akabinde PCR testi kaç gün sürüyor? PCR testi ne kadar geçerlidir? PCR testi kimlere zorunludur? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, PCR testi kaç gün geçerli, geçerlilik süresi ne kadar? PCR testi kimlere zorunlu?

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir.

Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

PCR TESTİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.

Buna aşı olmak istemeyen öğretmen ve personeller için PCR testinin haftada 2 kere yapılması gerekecek. Yani 2 PCR testi geçerlilik süresi 1 haftadır diyebiliriz. 1 ay içerisinde 8 PCR testi istenecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Buna göre aşı olmak istemeyen öğretmen ve personellerin;

1 haftada : 2 PCR testi yaptırması

2 haftada : 4 PCR testi yaptırması

3 haftada : 6 PCR testi yaptırması

1 ayda : 8 PCR testi yaptırması

12 ayda (1 yılda) : 96 PCR testi yaptırması

gerekecek.

PCR TESTİ KİMLERDE ZORUNLU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinden, eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarihe kadar merak edilen birçok konuda bilgilendirmede bulundu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

UÇAK, SİNEMA VE KONSERLERDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı yaptırmayanlardan bundan sonra uçaklara biniş, şehirlerarası yolculuk, konserler ve sinema salonlarında zorunlu PCR testi isteneceğini belirterek şunları söyledi:

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.