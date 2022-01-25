Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı - Haberler
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Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı

Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamının açıldığı bildirildi.

PAZARLAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamının açıldığı bildirildi.

Pazarlar İlçe Özel İdaresi ekiplerince, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı ve çalışma sonucunda köy yolları ulaşıma açıldı.

Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, "İlçemizde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda yollarımız açılmış olup, kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı

Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı

Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı

Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı

Pazarlar'da köy yolları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pazarlar, Hisarcık, Kütahya, kar, Yerel, Haber

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