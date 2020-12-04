Payitaht Abdülhamid ne zaman saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle
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Payitaht Abdülhamid ne zaman saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

04.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:27
Payitaht Abdülhamid ne zaman saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına yine heyecanlı çıkıyor. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid'ın 128. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Peki bu fragmanda neler olacak? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Payitaht Abdülhamid her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE (127. BÖLÜM) NELER OLDU?

Planlarının ilk aşamasını tamamlayan muhalifler, Ahmet Paşa'yı oyununun içinde tutarak talebeleri vurdurmuştur. Manyasizade talebeleri saraydan kaçırma hamlesini yine Ahmet Paşa'ya yaptırmak ister.

Mason paşanın kimliğini öğrenen Hechler artık olaylara bir adım daha yakındır. Abdülhamid ise zor bir karar vermek durumunda kalır. Zakaryan artık Eşref'in gücünü kırmak ister ve kahvehaneye baskın yapar. Söğütlü Osman ve Emice'yi vuran Zakaryan, Eşref'e açıkça savaş ilan etmiştir. Eşref ise intikamı için Zakaryan'ı ele geçirmenin yollarını arar.

Abdülkadir'in saraydan ayrılma kararı Bidar'ı kendini sorgulamaya iter. Hata yaptığını düşünen Bidar, oğlunu geri kazanmanın yollarını ararken aldığı bir haberle dehşete düşer. Abdülkadir kaçırılmıştır. Oğlunun hayatı için istenen de Abdülhamid'den alacağı bir bilgidir. Bidar ya Abdülhamid'in itimadını ya oğlunun hayatını kaybedecektir.

Payitaht Abdülhamid ne zaman saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin henüz 128. bölüm izle bilgileri yayınlanmadı. YouTube hesabında yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır. Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır. İntikam için Payitaht'a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır. Söğütlü, Nadir ve Asaf'ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz'i pek çok zorluk beklemektedir.

Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid'in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.

Payitaht Abdülhamid ne zaman saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları kimdir?

Bülent İnal (Abdülhamid)

Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan)

Hakan Boyav (Mahmud Paşa)

Selen Öztürk (Seniha Sultan)

Saygın Soysal (Theodor Herzl)

Ezgi Eyüboğlu (Ahsen)

Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa)

Gözde Kaya (Hatice Sultan)

Duygu Gürcan (Naime Sultan)

Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa)

Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso)

Kaan Turgut (Sabahattin)

Elif Özkul (Fehime Sultan)

İbrahim Kendirci (Yusuf)

Aydın Sigalı (Osman Paşa)

Fatih Sevdi (İzzet Paşa)

Taner Ertürkler (Selim Paşa)

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 129. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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