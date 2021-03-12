Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid Kocaeli İzmit şehrinde yer alan Seka Film Platosu'nda çekilmektedir. Ek olarak bazı sahnelerinin çekimleri ise Yalova ve İstanbul'daki tarihi mekanlarda yapılmaktadır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

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