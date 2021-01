Payitaht Abdülhamid 134. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

TRT1 Payitaht Abdülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 134. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 134. bölüm fragmanı! Payitaht Abdülhamid canlı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, Ahmet Nuri vasıtasıyla başka ihanet eden paşa olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Ahmet Nuri Hechler'de gizli olan, masonlara büyük darbe vuracak evrakın peşindedir. Gizli deftere ulaşan Eşref Aziz, hem geçmişe dair hesaplaşmasını sonlandırmak, hem de oğlu Ali Osman'ı kurtarmak için Tatavlalı'nın izini sürer.

Naime, Saliha Sultan'ın sarayda kalacağını öğrenince annesinin ağzından babasına mektup yazar. Abdülhamid böylece annesini affedip geri çağıracak, Saliha Sultan da saraydan ayrılmak zorunda kalacaktır. Fatma kardeşi Aliye'den iyice kuşkulanır. Saliha Emsal'in verdiği taktiklerle hünkarın gönlüne girmeye çalışırken, Abdülhamid'in önüne Bidar Sultan'ın mektubu gelir. Naime bu kez amacına ulaşacağından emindir.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?