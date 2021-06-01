Paü'de Gençler Mehmet Âkif'i Konuştu
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Paü'de Gençler Mehmet Âkif'i Konuştu

Paü'de Gençler Mehmet Âkif'i Konuştu
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PAÜ, Fen Edebiyat Fakültesi '2021 İstiklal Marşı Yılı' etkinlikleri kapsamında "Gençler Mehmet Akif'i Konuşuyor" isimli bir panel gerçekleştirdi.

PAÜ, Fen Edebiyat Fakültesi '2021 İstiklal Marşı Yılı' etkinlikleri kapsamında "Gençler Mehmet Akif'i Konuşuyor" isimli bir panel gerçekleştirdi. Çevrimiçi platformda gerçekleştirilen panelin yöneticiliğini Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz üstlenirken, "Medeniyetler Karşısında Mehmet Akif", "Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde İlhamını Ayetlerden Alan Şiirler ve Neo- Epik", "Mehmet Akif Ersoy ve Savaş Coğrafyası", "Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Beden", "Mehmet Akif Ersoy'da Maddi, Manevi Ölüm ve Ahiret" "Mehmet Akif ve Asım" başlıkları öğrenciler tarafından ele alındı.

Düzenlenen panel hakkında bilgi veren Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindaş şunları aktardı: "Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencilerinin yaklaşık bir yıllık emek ve gayretlerinin sonucunda tamamlanan bu panel; çalışan, üreten, araştıran bir gençliğin varlığını bizlere göstermiş, gençlerimize duyduğumuz inancı da pekiştirmiştir. Onlara bu imkanı sağlayan Üniversite, Fakülte ve Türk Dili Edebiyatı Bölüm yönetimimize şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim. Bu zor günlerde, üniversitemizin imkanlarıyla seslerini Akif'çe duyuran gençlerimizi de bu vesileyle tebrik ediyorum. "

Panelde Murat Babalık, "Medeniyetler Karşısında Mehmet Akif" isimli konuşmasında Akif'in Doğu ve Batı medeniyetine dair görüşlerini açıklamış, şairin temel meselesi olarak bilim ve tekniğin, maneviyatla harmanlanması gereğini dile getirmiştir. Selçuk Hüseyin Gazi Karatay, "Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde İlhamını Ayetlerden Alan Şiirler ve Neo- Epik" başlıklı konuşmasıyla, Kuran şairi olarak anılan Akif'in, eserlerinde Kuran'ın yalnızca bir ilham unsuru ve tematik değer olarak yer almadığını, kutsal metinden Akif'in yaptığı yorumlamaların da Safahat içerisinde hissedilir olduğunu vurgulamıştır. Sevil Turan, "Mehmet Akif ve Asım" isimli sunumunda, dinleyicilere, Akif ve Asım'ın karakter ortaklığından, Asım'ın bir milli ideale dönüşmesinden, Akif ve Asım'ın aynileşmesinden söz etmiş, Asım'ın Nesli adlandırmasını, Akif'in Nesli olarak anlamlandırmamızı önermiştir. Nisa Demirkıran, "Mehmet Akif Ersoy ve Savaş Coğrafyası" isimli konuşmasında, Mehmet Akif'in şiirlerindeki mekan ve coğrafya bağına değinmiş, özellikle savaş dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulan kolektif kimliğin; mabetler, mezarlıklar ve tarihi eserler üzerindeki yansımalarını işlemiştir. Nurhale Karabacak, "Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Beden" isimli konuşmasında Mehmet Akif'in ulusal alegorisinde bedenin önemine değinmiş, deforme beden ile sağlam beden arasında, devlet ve medeniyet karşılaştırmasının varlığını düşündürmüştür. Selenay Becerik ise "Mehmet Akif Ersoy'da Maddi, Manevi Ölüm ve Ahiret" başlıklı konuşmasında, Mehmet Akif'in eserlerinde ölümün karşılıklarını araştırmış, şehitlik başta olmak üzere, ölümün temsilleri üzerinde durmuştur.

Akif üzerine getirdikleri yeni düşünce ve bakış açılarıyla gençlerimiz, kendi vicdanlarına emanet edilen Mehmet Akif'in hatırasını yaşattıkları gibi onun verdiği öğüdü de tutmuşlardır. Gençlikten bilim ve sanat yönünde ilerleme bekleyen Akif'in de dileriz ruhunu şad etmişlerdir.

Kaynak: Habermetre

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