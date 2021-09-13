Patatesten sonra ayçiçeği - Haberler
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Patatesten sonra ayçiçeği

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Patatesten sonra ayçiçeği

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, patates üreticilerinin ardından, ayçiçeği eken çiftçinin de sorunlarına çözüm buldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, patates üreticilerinin ardından, ayçiçeği eken çiftçinin de sorunlarına çözüm buldu. Pasinler ve Horasan'da ayçiçeği hasadının başlamasının ardından pazar sıkıntısı yaşayan çiftçilere yardım eden Taşkesenlioğlu Ban, Pankobirlik Başkanı ile görüşerek yetiştirilen ürünlerin satışına önayak oldu.

Bu yılın başında Pasinler ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca patatesi farklı illere satılmasını sağlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, bu kez de ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına el attı.

Ayçiçeği hasadının başlamasının ardından pazar sıkıntısı yaşayan çiftçilerin taleplerini dinleyen Taşkesenlioğlu Ban, aynı zamanda Pankobirlik Başkanı olan Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ile görüşerek, Pasinler ve Horasan'da üretilen ayçiçeğinin satışına önayak oldu.

Karış karış geziyor

Saha çalışmaları kapsamında Erzurum'u karış karış dolaşarak vatandaşlar ile bir bir temas kuran Taşkesenlioğlu Ban, ilçe ve köylere giderek seçmenleri ile buluştu. Mezralara da uğrayan Taşkesenlioğlu Ban, köy kadınları ile sohbet etti, çiftçilerin sorunlarına ortak oldu.

Yol güzergahında tarlada çalışan tarım işçileri ile sohbet etme fırsatı bulan Taşkesenlioğlu Ban, kuraklık nedeni ile sıkıntı yaşayan çiftçilerle yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kuraklıktan etkilenen çitçilere destek ödemesi yapılacağını hatırlatan Taşkesenlioğlu Ban, 2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacağını söyledi.

Patatesten sonra ayçiçeği

Saha çalışmaları esnasında ayçiçeği eken çiftçilerin pazar sıkıntısı yaşadığına şahit olan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, muhtarların talepleri doğrultusunda Pankobirlik başkanı ile irtibata geçti. Aynı zamanda Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı da olan Recep Konuk ile görüşen Taşkesenlioğlu Ban, Pasinler ve Horasan'da üretilen ayçiçeklerinin Torku tarafından alınmasına önayak oldu.

Son yıllarda ülkede pandemi ve doğal afetler ile mücadele edildiğini hatırlatan Taşkesenlioğlu Ban, "Vatandaşın derdi ile dertlenen Hükümetimiz, bu süreç içinde sıkıntıların en az zararla giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bizler de Milletvekilleri olarak seçim bölgelerimizde vatandaşlarla bire bir temas içinde olup, her türlü sorunlarında yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Onların taleplerini dinleyip, çözüme kavuşturma gayreti veriyoruz. Bu bizim asli görevimiz" diye konuştu. - ERZURUM

Patatesten sonra ayçiçeği

Patatesten sonra ayçiçeği

Patatesten sonra ayçiçeği

Patatesten sonra ayçiçeği

Patatesten sonra ayçiçeği

Patatesten sonra ayçiçeği

Patatesten sonra ayçiçeği

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Haber: Patatesten sonra ayçiçeği - Haberler
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