Patatesler fırından, kekler badem unundan...

Okullar yüz yüze eğitime geçti, çocuklar artık okulda. Onlar için şu günlerde salgın kadar önemli bir diğer konu da beslenme... Anne-babalar, okullarda çocukların yediği yemekler ve kantinlerde satılan paketli gıdalar nedeniyle endişeli.

Liv Hospital'dan uzman diyetisyen Ömür Karamahmut "Kantinlerde satılan ürünler genellikle yağlı ve şekerli kekler, krakerler, çikolatalar, cips ve türevleri... Bazı kantinlerdeyse paketli gıdaların yanında tost veya sandviç gibi ürünler de satılıyor. Kullanılan ekmek ve ekmeğin arasına konulan ürünlerin besin değerinin düşük, kalorisinin yüksek olması çocuklar için zararlı" diyor. Poğaça, açma, hamburger, tost, cips, kola gibi ürünleri tüketmeleri sonucu çocuklar vitamin ve kalsiyum bakımından yoksun beslenmiş oluyor; bu da gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumu engellemek için onlara sağlıklı yiyeceklerle dolu bir beslenme çantası hazırlamak gerekiyor.

Karamahmut'a göre böyle bir hazırlık yaparken velilerin önceliği, çocuğun tercih ettiği ve sevdiği ürünleri seçmek olmalı. Bunu yaparken de ilave şeker içermeyen, lif oranı yüksek, vitamin ve mineralli taze besinleri atıştırmalık olarak tercih etmek şart. Karamahmut'a göre ideal bir beslenme çantası 4-5 besin grubunu içermeli; içinde protein kaynakları, tam tahıllar, meyve-sebze, süt ve süt ürünleri olmalı.

SOSSUZ KUMPİR, FIRINLANMIŞ NOHUT...

Peki, çocukların istahla yiyebileceği alternatifler neler olabilir? Karamahmut "Bunların hepsi çocukların ilgisini çekebilir, onları sağlıklı beslenmeye ikna edebilir" diyerek birkaç örnek sıralıyor: 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi, 5-6 adet kuruyemiş ve meyveyle yapılan bir smoothie... Bal veya meyveyle tatlandırılmış yoğurt... Suda haşlanmış yulafa ekleyeceğiniz ezilmiş muz ve kakaoyla yapılmış yulaf topları... Öğle yemeği için de önerileri var: Izgara edilmiş ve parçalanmış tavuğu, ezilmiş avokado ve domates sosla harmanlayıp kepekli bir lavaştan dürüm yapabilirsiniz. veya çok tuzlu olmayan bir peynirle sandviç hazırlayıp yanında ayranla karnını doyurabilir. Ara öğünler içinse taze meyve, fındık ve badem gibi kuruyemişler...

Aynı zamanda bir anne olan şef Jale Balcı, sindirimi düzenlemesi açısından elmayı, enerji vermesi açısından da kuru kayısı ve fındığı sıklıkla çocuklarının çantasına koyduğunu söylüyor. "Börek-çörek, kek gibi ürünleri tadımlık koyuyorum, bunlar çocukları çok çabuk acıktıracağı için haftada 2-3 kereden fazla da vermiyorum" diyen Balcı, fast food'dan vazgeçemeyen çocuklar için de sağlıklı alternatifler sıralıyor: Salatalık, kiraz domates ve çiğ havuçla hazırlanmış sossuz kumpir, humus sandviç ve fırınlanmış nohut...

BUNLARA DİKKAT!

Uzman diyetisyen Ömür Karamahmut

Çocuklarınız için yapacağınız pizza, hamburger, keklerde beyaz un değil, tam buğday unu veya yulaf unu kullanın. Kek yaparken badem unu veya fındık unu da tercih edilebilir, tereyağı yerine zeytinyağı veya tarife uygunsa Hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz.

Çocukların yiyeceği ürünlerde beyaz şeker yerine meyve püresi veya öğütülmüş hurma kullanmanızı tavsiye ederim. Çam balı da iyi bir tatlandırıcı alternatifi olur.

Patates kızartmasını fırında veya buharlı makinede 1 tatlı kaşığı zeytinyağıyla pişirebilirsiniz.

Dışarıdan alınan sandviçlerde kullanılan peynirler oldukça yağlı; üstelik içine salam, sucuk ekleniyor. Bunun yerine ince doğradığınız tavuk parçalarını 1 soğan, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 kaşık süzme yoğurtla marine edip yağsız bir tavada pişirin; minik minik doğrayıp sandvice koyun. Ekmek olarak da ekşi mayalı veya tam tahıllı olanları öneririm. Örneğin bir dilim esmer ekmek veya tahıllı lavaş üzerine tavuk parçaları, sebzeler ve peynir koyarsanız harika pizzanız hazır!

Çocuğunuza paket atıştırmalık alacaksanız, GDO içermemesine dikkat edin. Üründe tam tahıllar kullanılmış mı, içeriği organik mi; bakın. Ambalaja bakarak yapay şeker mi yoksa doğal şeker mi kullanılmış; onu da mutlaka kontrol edin.

ÇOCUKLAR İÇİN 200'DEN FAZLA ORGANİK ÜRÜN

Metro Türkiye, sağlıklı beslenme trendlerini takip eden ve çocuklarının beslenme çantalarını sağlıklı ve organik ürünlerle hazırlamak isteyen

ebeveynler için mağazalarında 200'den fazla çeşitte organik ürün sunuyor.

Geçen yıla göre organik ürün çeşitliliğini yaklaşık yüzde 140 oranında arttıran Metro Türkiye, ekşi hamurlu mini ekmek, organik bal, organik taze meyve ve sebze ürünleri, organik nohut, mercimek, pirinç gibi bakliyat türleri, organik süt, yumurta gibi ürünlerin yanı sıra organik smoothie çeşitlerine de

raflarında yer veriyor.

"Tabağında ne var?" hareketi kapsamında sunduğu izlenebilirlik çözümleri sayesinde ebeveynlerin, çocuklarının beslenme çantalarını sağlıklı ve güvenilir gıdalarla hazırlayabilmelerini sağlıyor. Metro Türkiye raflarında satılan kırmızı et, balık, bal, meyve ve sebze ürünlerinin üretim süreçleri hakkında tüm bilgiler müşterilere şeffaflıkla sunuluyor. Tüketiciler sadece ürünlerin üzerindeki QR kodu akıllı telefonlarının kamerasına okutarak

o ürünün nerede ve kim tarafından yetiştirildiği, gıda analizleri, besin değerleri gibi tüm bilgilerine erişerek, güvenilir gıdaya ulaşabiliyor. Böylece aileler de çocuklarının beslenme çantalarını gönül rahatlığıyla hazırlayabiliyor. Metro Türkiye, çocuklarının beslenme çantasında ne olduğunu öğrenmek isteyen ebeveynleri izlenebilir gıda çözümlerini kullanmaya, sorgulamaya ve bu konuda bilinçli olmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI POĞAÇA

(12-15 adet)

NE LAZIM?

75 gr Hindistan cevizi yağı

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağından biraz fazla Hindistan cevizi sütü

2 su bardağı tam buğday unu

1/2 paket kabartma tozu

Peynir, zeytin, kurutulmuş domates

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı sıvıyağ

Dereotu (isteğe göre)

* Tuz

Üzeri için susam (veya çörekotu)

NASIL YAPARIM?

Fırını 180 derecede ısıtın.

Un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri homojen oluncaya kadar karıştırın.

Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru 15-20 dakika dinlendirin. Şekil verip zeytin, peynir veya kurutulmuş domatesle doldurun.

Sıvıyağı ve yumurtayı çırpın, poğaçaların üzerine sürün. Susam serpip üzerleri kızarana kadar fırında pişirin. (Şef Jale Balcı'dan...)

FISTIK EZMELİ 'QUESADİLLA'

(1 kişilik)

NE LAZIM?

1 tam buğdaylı lavaş

30 gr şekersiz fıstık ezmesi

1/2 muz, birkaç yabanmersini ve çilek * 1 çay kaşığı toz tarçın

NASIL YAPARIM?

Fıstık ezmesini lavaşa sürün. Muz, yabanmersini ve çilekleri küçük küçük kesip üzerine koyun. Tarçın serpip istediğiniz şekilde dürüm yapın.

(Uzman diyetisyen Ömür Karamahmut'tan...)

GASTRONOMETRO'DAN CEZERYE TARİFİ

NE LAZIM?

300 gr hurma püresi * 150 gr file Antep fıstığı * 150 gr yulaf ezmesi * 100 gr kuru üzüm * 20 gr keten tohumu * 1 tutam yenibahar * 2 gram toz tarçın

NASIL YAPARIM?

Tüm malzemeleri mikser kabının içine alıp homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

İki yağlı kağıt arasında merdane

yardımıyla inceltin ve dinlenmesi için oda sıcaklığında 3-4 saat bekletin.

Dinlendirilme sonrası yeterince sertleşen cezeryeyi bıçak yardımıyla dikdörtgen kesin.

Hürriyet - Magazin Haberleri