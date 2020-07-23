"Patates ihracatında kısıtlama bulunmuyor" - AFYONKARAHİSAR
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"Patates ihracatında kısıtlama bulunmuyor" - AFYONKARAHİSAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem, Türkiye'de hasadına başlanan patatesin ihracatına ilişkin, "İl Müdürlüklerine başvuran herkese patates ihracatı izinlerini veriyoruz.

23.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:29

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem, Türkiye'de hasadına başlanan patatesin ihracatına ilişkin, "İl Müdürlüklerine başvuran herkese patates ihracatı izinlerini veriyoruz. 2020 yılı ilk altı ayına bakıldığında en fazla Gürcistan, Suriye ve Irak'a patates ihracatı yapıldığını görüyoruz. Üreticilerimizin gelen ihracat taleplerini değerlendirmelerini öneriyoruz." dedi.

Erdem, patates üreticileri ile ilgili toplantılar yapmak için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine, Türkiye'deki çeşitli illerde patates hasadının başladığını ve bu yıl ülke genelinde 5 milyon ton rekolte beklendiğini söyledi.

Patates üretiminde bu yıl hiçbir sıkıntının olmadığını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüketimi için ihtiyacı karşılayacak kapasiteye sahibiz. Ayrıca, bizim her yıl ortalama 130-150 bin ton arasında patates ihracatı potansiyelimiz var. Bu yıl da dünyada yaşanan pandemiden tüketimde bir düşüş var. Ama bu yıl yeni patates hasadıyla talebe göre hiçbir koşula ve sınırlandırmaya bakmadan ihracat izinlerini veriyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin bu konuda tereddüde düşmelerine gerek yok. Üreticilerimizi ve tüketicimizi koruyucu her türlü tedbiri alıyoruz."

"Başvuran herkese patates ihracatı izinlerini veriyoruz"

Patates ihracatı yapmak isteyen bütün üreticiler ile tüccarların bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine başvurmalarını isteyen Erdem, "İhracat iş ve işlemlerinde kolaylık sağlaması için ön izin verme yetkisi 13 Haziran'da Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine devredilmiştir. İl Müdürlüklerine başvuran herkese patates ihracatı izinlerini veriyoruz. 2020 yılı ilk altı ayına bakıldığında en fazla Gürcistan, Suriye ve Irak'a patates ihracatı yapıldığını görüyoruz. Üreticilerimizin gelen ihracat taleplerini değerlendirmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

-"Bütün üreticilerimizin taleplerini karşılayacağız"

Türkiye'de patates üretiminde Afyonkarahisar'ın 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Erdem, kentteki potansiyelin ihracatta değerlendirilebileceğini belirtti.

Bu noktada Afyonkarahisar'daki patates üreticilerine bilgilendirme yaptıklarına dikkati çeken Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda patates hasadının yeni başlaması ile üreticiyi memnun etmeyen 60-70 kuruş şeklinde fiyatlar oluştuğu yönünde haberler var. İnşallah, ihracatla birlikte değerlendirildiğinde bu fiyatların bir miktar yukarı çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de patates ihracatında herhangi bir izin sıkıntısı yok. Bu noktada bütün üreticilerimizin taleplerini karşılayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları olarak tohumun toprakla buluşmasından hasadına kadar üretimin her aşamasında sürekli sahadayız. Sahada her zaman üreticiyle beraberiz ve yanındayız. Üretim aşamasından tüketime kadar sahadaki canlı verilerle ve görüşmelerle tespitimizi yapıyoruz."

'Patates ihracatında kısıtlama bulunmuyor' - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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