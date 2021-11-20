Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolasıyla Patara Antik Kenti'nde yapılan festivale; Kaş Belediye Başkanı Vekili Salih Usta, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Çoşanöz, minik şefler öğrenciler ve davetliler katıldı.

Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da "Likya Birliği binası dünyanın ilk demokratik meclis binasıdır. TBMM tarafından restore edildi. Dünya tarihinin en mükemmel demokrasisi, benim topraklarımda Patara'dadır. Bugün aramızda bulunan minik kardeşlerimiz bir gün milletvekili olur. Meclis toplantısını burada yaparlar" dedi.