Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan'la anlaşmasından sonra ülkede protestolar başladı. İç savaşın an meselesi olduğu belirtilen ülkede Paşinyan karşıtı gösteriler 3'üncü gününe girerken, Ermenistan'da ilk resmi istifa geldi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan görevini bıraktığını duyurdu.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alırken, Azerbaycan kendisini savunmaya geçti. Ermeni askerlerini sahadan püskürten Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasından sonra Erivan yönetimi iyice köşeye sıkıştı.

Eli kolu bağlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ve Rusya Devlet Başkanları ile Dağlık Karabağ konusu üzerine anlaşmaya vardı ve yenilgiyi kabul etti. Paşinyan anlaşmayı Facebook üzerinden halkına duyururken, Ermeni vatandaşları ilk olarak anlaşma imzalandığına inanmadı.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Daha sonra anlaşma haberinin doğru olduğunu anlayan Ermeniler hükümet binasının önünde toplandı ve binayı basarak Paşinyan'ın odasına kadar girdi. Eylemciler hükümet binasına ve içerisinde bulunan eşyalara zarar vererek öfkelerini dile getirdi.

MUHALİF PARTİLER PAŞİNYAN'A SÜRE VERDİ

17 muhalefet partisinin organize ettiği protesto gösterisine başkent Erivan'da 10 bini aşkın insan katıldı, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler Özgürlük Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. 'Paşinyan hain' ve 'Paşinyan gitsin' sloganları yükselirken, muhalifler nerede olduğu bilinmeyen başbakana koltuğunu bırakması için gece yarısına süre verdi.

YENİLGİYİ KABULLENEMEYEN ERMENİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

BBC muhabiri Jonah Fisher, Dağlık Karabağ'ın kaybedilmesini içine sindiremeyen Ermenilerin protesto sırasında gözyaşlarına boğulduğunu aktardı. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın geçtiği fotoğraflardan birinde ise, küçük çocuğuyla Erivan'daki protestoya katılan bir kadının hüngür hüngür ağladığı göze çarptı.

POLİSLE PROTESTOCULAR ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI

BBC, Erivan'daki protestocuların 44 günlük savaşı bitiren anlaşmanın iptal edilmesini istediğini ancak muhalefet partilerinin parlamentoda olağanüstü toplantı için yeterli çoğunluğa ulaşamadığını bildiriyor. Reuters zaman zaman polisle çatışan muhaliflerden birçok kişinin gözaltına alındığını, karakola götürülenler arasında Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan'ın da olduğunu duyurdu. Yerel medya, gözaltına alınan 100 kadar muhalifin Çarşamba akşam saatlerinde serbest bırakıldığını bildirdi.

PARTİ LİDERLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 10 MUHALİF TUTUKLANDI

Ancak BBC, aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu 10 muhalifin tutuklandığını aktarıyor. Tutuklananlara yöneltilen suçlama ise savaş durumunda miting düzenlemek ve devlet sırlarını ifşa etmek.

Başkent Erivan'da devam eden protestolarda göstericiler Ulusal Güvenlik Dairesi'nin önüne geldi. Burada kendilerini hem özel kuvvetler hem de bir düzineden fazla otobüs dolusu güvenlik güçleri karşıladı.

PAŞİNYAN FACEBOOK'TAN ULUSA SESLENDİ

İki gündür ortaya çıkmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün ilk kez bir açıklama yaptı ve yenilgi anlaşmasını imzalamasının Karabağ sorununun köklü çözümüne işaret etmediğini savundu. Anlaşmayı imzalamayı reddetmesi halinde yaşanacaklara da değinen Paşinyan, "Hankendi birkaç gün içinde kaybedebilirdik, ardından Askeran ve Martakert şehirlerini. Bu şehirleri yitirmemizle birlikte 20 bin asker kuşatma altında kalacaktı, sonuç ölüm ya da esir düşme olacaktı" dedi.

"ANLAŞMAYI İMZALADIK ÇÜNKÜ BİNLERCE ASKER KUŞATMA ALTINDAYDI"

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan işgalci Dağlık Karabağ yönetiminin sözde lideri Arayik Harutyunyan, yine Facebook'tan açıklamalar yapıp savaş sırasında kaçan sivillerin geri gelmesini istedi. Harutyunyan, cephedeki hezimeti "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik, anlaşmayı imzaladık çünkü binlerce asker kuşatma altındaydı. Hankendi'yi artık koruyamıyorduk" sözleriyle değerlendirdi.

"BU ACİL BİR KARARDI"

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Albay Orgeneral Onik Gasparyan ise, kendisinin önerisiyle imzalanan anlaşma için "Bu acil bir karardı. Bu bizim için çok acı bir gerçek ancak durumun objektif bir değerlendirmesinin sonucudur" dedi.

İLK RESMİ İSTİFA GELDİ

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti. Hovhannisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan 'bilgi alanı'nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir" dedi.