Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı

Parti grubunda askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere cevap veren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözüne atıfta bulunmak istedi; ancak özü hatırlayamayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli parti grubunda yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda öncüsü olduğu askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere de cevap veren Bahçeli, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" sözüne atıfta bulunmak istedi. Ancak prompter'de yaşanan sıkıntıdan mıdır bilinmez ama Bahçeli bu sözü bir türlü söyleyemedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir.

"BİZİM VERECEK TOPRAĞIMIZ YOKTUR"

Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen kanları unutmasınlar. Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa, buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

"BU TİP SİYASET ANLAYIŞLARININ GIDASI CEPHELEŞMEDİR"

Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çekidüzen vermelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır. Milletimizin istediği kaos ve kriz değil, rehaf, zenginleşme, büyüme, birlik ve beraberliktir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdası ile yedi düvele direnmektedir. Gerekirse Türkiye Komünist Partisi'ne bile geçeriz diyen siyaset fukaralarının aslında kimlerle vakit geçirdiği bizim tarafımızdan çok nettir.

"TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMADI"

Terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bu kimliksizler değil midir? Sokak edebiyatı son günlerde sık sık telaffuz edilmektedir. Biden'ın iktidarı devirme planlarının gündeme yansıması, parti kurmayın sokağa dökülün tavsiyesi, son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkelenmesi gerekiyormuş. Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan. Türkiye, sokakta bulunmadı, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir.

"ASKIDA EKMEK VARDIR AMA SİZE SOKAKTA HAYIR YOKTUR"

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok. Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız. MHP, insani sorumluluğunu tam ve eksiksiz yerine getirecektir.

"MACRON'UN SAHİBİ KİMDİR?"

AB ülkelerine hakim olan Türk ve İslam düşmanlığı kaygı vericidir. Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan kalabalık polis operasyonu inançlarımıza adi bir suikast girişimidir. Hollanda Özgürlük Partisi'nin soysuz başkanı, Cumhurbaşkanına 'terörist' diyecek kadar alçalmıştır. Son zamanlarda Müslümanlara yönelik Fransa'da sergilenen ambargo ve ablukalar hepimizi derinden yaralamaktadır. İslam'ı yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı cehaletin taşeronluğuna soyunmuştur. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron'un kafa yoracak başka mesaisi yok mudur. Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef seçti. Allah katında kıyamete kadar geçerli olacak tek hak din İslam'dır. Macron'un sahibi kimdir? Macron istişarelerde bulunmak üzere elçisini geri çağırmıştır, bir zahmet gerçekleri öğrenmeli ya da nifak yayan ağzını kapatmalıdır.

"ERMENİLERE SİLAH YARDIMI İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe almaktadır. Üç kent merkezinde, üç kasabada 150 civarında köy ile bazı önemli tepelerde işgal sonlandırılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür. İşgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir. Korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır. Bir yanda diyalog çağrısı yapan ülkelerin diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür. İnsani ateşkesi ihlal eden bir kez daha Ermenistan olmuştur. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır. Vatan toprakları sonuna kadar mücadele ile alınacaktır"