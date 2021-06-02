Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti

Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, Türkiye'nin terörle diplomatik mücadelesine ilişkin Haberler.com'dan Esra Öztürk'e çok özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Parlamentolararası Birlik'in Türk Grubu'nda yer almasına rağmen HDP'li üyenin son Belgrad'daki toplantıda "Siyaset yapamıyoruz" diyerek Türkiye'yi şikayet ettiğini belirten Kavakçı Kan, "Tek kaynaktan beslenildiği için böyle bir zorluk var" dedi.

Bağımsız devlet parlamentolarının temsilcilerinden oluşan, 179 üyeye sahip Parlamentolararası Birlik Grubu'nun Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olan Ravza Kavakçı Kan, Türkiye'nin terörle diplomatik mücadelesine ilişkin sorularımıza yanıt verdi.

Kamuoyunun çok bilmediği bir örgüt olan Parlamentolararası Birlik'in ve Türk Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kavakçı Kan, AK Parti'den 4, CHP'den 2, İYİ Parti, MHP ve HDP'ten 1'er üyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni uluslararası toplantılarda temsil ettiklerini söyledi. Türk Grubu'nun uluslararası alanda HDP'li üye hariç birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirten Kavakçı Kan, HDP'li üyenin son olarak Belgrad'da yapılan toplantıda "Türkiye'de siyaset yapılmamıza izin verilmiyor" diyerek ülkemizi şikayet ettiğini söyledi.

İşte Ravza Kavakçı Kan'ın Haberler.com'un yönelttiği sorulara verdiği yanıtlar;

Benim için çok önemli bir gündem, Türkiye'nin diplomatik çalışmaları. Sizle de bilinmeyen bir uluslararası örgütle ilgili konuşacağız, Parlamentolararası Birlik Grubu. Siz TBMM Komisyonu Başkanısınız bu birliğin. Biraz tanımakla başlayalım mı?

"Parlamentolararası Birlik aslında dediğiniz gibi çok bilinen bir örgüt değil, benim de milletvekili olduktan sonra daha yakından tanıma fırsatı bulduğum uluslararası bir örgüt. Birleşmiş Milletleri hepimiz biliyoruz. Aslında Parlamentolararası Birlik, BM'den çok önce 1889'da kurulmuş bir birlik ve 179 Dünya parlamentosu üye. Ve 179 ülke ve bazı bağlı kuruluşlar burada temsil ediliyor. Yalnız Parlamentolararası Birlik'i farklı kılan, muhalefet ve iktidarıyla birlikte temsil ediliyor olması. Daha çokluluk ve dünya nüfusunun tamamı, milletvekilleri aracılığıyla temsil ediliyor. Meclis'in küresel bir yansıması olarak düşünülebilir. Her ülkenin orada kendi nüfusuna göre bir temsili söz konusu. Bizim TBMM olarak aslında 8 üye hakkımız var. Ama eğer genç üyeniz varsa bu 1 artırılabiliyor. 9 üyeyle biz Meclis'imizi temsil ediyoruz. Meclis'teki sandalye dağılımına göre AK Parti'den 4, CHP'den 2, İYİ Parti, MHP ve HDP'den 1'er üyeyle Meclis'imizi uluslararası toplantılarda temsil ediyoruz. İktidar ve muhalefet bir arada olduğu için bu çok heyecan verici bir şey. Orada da ülkelerin belirli noktalarda hem meclislerinin görüşlerini, bazen de hem iktidarın hem muhalefetin görüşünü, konulara yaklaşımını takip etme fırsatı buluyoruz."

"HDP'Lİ 64 VEKİLİN TÜRKİYE ALEYHİNE VERMİŞ OLDUĞU DOSYALAR VAR"

Parlamentolararası Birlik'in uluslararası alanda bir üye hariç birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirten Kan, "Parlamenterlerin insan hakları komisyonu da isminden anlaşılacağı üzere, parlamenterlerin insan hakları ihlallerine bakıyor. Burada HDP'nin mevcut ve eski olmak üzere 64 vekilinin Türkiye aleyhine vermiş olduğu dosyalar var. Bunların bir kısmını biz onlara komisyon bilgi istedikçe, biz de hükümetten bilgi isteyip sunuyoruz. Bilgi akışı konusunda herhangi bir mahremiyet içermeyen bilgileri tabii... Bakanlıkların bizlerle paylaştığı, bunları iletiyoruz ama orada da şöyle bir durum var. Bazı şikayet dosyalarının, bazı milletvekillerinin aleyhinde hiçbir dava açılmamış ama onların da şikayetleri var. Bunları anlamak da zorluk çekiyoruz. Öyle bir mücadelemiz de ayrıca devam ediyor" dedi.

Aslında hak ihlaline uğramadıkları halde bir şikayet dilekçesi verdiklerini mi söylüyorsunuz?

"Standart bir şey herhalde bu. Çözmekte zorlanıyoruz. Türkiye aleyhinde şikayet... Ve orada sunum yaptığımızda, biz sunum yapıyoruz, parlamenterlerin insan hakları raporunu açıklıyor akabinde biz buna cevap veriyoruz. İşte HDP'li üyemiz de cevap veriyor, karşılıklı. Şöyle bir algı var, terörle mücadeleye de bunu belki bağlamak mümkün. Biz burada birçok şey yapıyoruz ama mühim olan aynı zamanda Türkiye'de yapılanları uluslararası algı seline karşı da açıklamak. HDP'li üyemiz en son Belgrad'da yapılan toplantıdaki rapora yansıyan da buydu; 'Bizim, parlamenterler olarak faaliyet yapmamıza imkan tanınmıyor' dedi. Ben de o zaman genel kurul da şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, 'Bakın biz burada 5 partiyiz. Aslında teknik olarak iktidar partisi azınlıkta, 4 üyeyiz AK Parti'den'. Diğer partilerden muhalefet diyebileceğimiz tabii MHP'yi onun dışında tutabiliriz. Yani yarı yarıya bir durum söz konusu. Öyle olduğu için HDP'li üyemiz de benimle beraber burada. Meclis nasıl diğer 4 partinin masraflarını karşılayıp o toplantıya gönderiyorsa, aynı şekilde. Herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil. Ama sahada yaşadıkları bazı sıkıntılar işte... HDP'nin kendi il binasına Diyarbakır'da girememesi gibi, onlar da bizim yaptığımız herhangi bir şeyden kaynaklanmıyor. Bunu orada da zikretme fırsatım oldu. Maalesef kendi seçmenleri olan annelerimizin evlatlarının PKK'ya kaçırıldığı için orada beklemesiyle oluyor. Bunu uluslararası alanda anlatma fırsatı da oluyor. Ama tabii devamlı tek kaynaktan beslenildiği için zaman zaman da bu daha kolay geldiği için böyle bir zorluk da var. "