Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı
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Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı

Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da parkta tartıştığı şahsı ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Adana'da parkta tartıştığı şahsı ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Otobüs çarpması sonucu bacağı kırılan Hasan Ç., kendini görüntüleyen gazetecileri fark edince "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz" diye kendini savundu. Daha sonra kendisine çarpan otobüs sürücüsüne ise "İyi ki sen vurdun bana, yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi dikkat çekti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Hasan Ç. (56) ve Necip G. (59) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Hasan Ç. yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile Necip G. yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Necip G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi aramaya başladı. Bıçaklamanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan Hasan Ç., Seyhan Caddesi üzerinde kaçarken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yerde yatan şüpheli, kaza yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha sonra kendi görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diyerek kendisini savundu. Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek "İyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi dikkat çekti. Şüpheli, kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - ADANA

Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı
Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı
Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı, kaçarken otobüs çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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