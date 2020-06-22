Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
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Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Uzun bir süredir Londra'da yaşayan Serel Yereli, önceki gün arkadaşlarıyla parka giderek güzel havanın tadını çıkardı. Sıcaktan bunalan Yereli, bir ara üstünü çıkartarak güneşlendi. Yerel, göğüs dekolteli cüretkar pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

22.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:12

5 sene önce Bodrum Masalı dizisiyle adını duyuran ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Serel Yereli, yine gündem oldu. Londra'da yaşayan Serel Yereli, dün Hammersmith'te arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

Bir ara sıcaktan bunalan ünlü isim, bluzunu çıkartarak içine giydiği bikinisiyle güneşlendi. Her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Serel Yereli'nin cüretkar pozları...

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Haber Yorumları (1)
HELA: Buyukmus baya
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