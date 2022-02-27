PARKİNSON HASTALARI HEM SPOR YAPIYOR HEM SOSYALLEŞİYOR

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Parkinson hastalarına yönelik Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde verdiği ücretsiz egzersiz programı umut oluyor. Haftada üç gün 45 dakikalık özel egzersiz programı uygulanan hastalar moral buluyor, hayata bağlanıyor. Yürüme, denge kavrama gücü ve konuşma gerilemesinin yavaşlatıldığı egzersizlerle Parkinson hastalarının, hareketlilik ve yaşam kalitesi yükseliyor.

Antalyalılara profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASFİM, Parkinson hastalarına yönelik özel egzersiz programı düzenliyor. Pandemi döneminde ara verilen egzersiz programı Antalya Stadyumu altındaki Atatürk ASFİM'de Parkinson hastalarına yeniden ücretsiz spor imkanı sunuyor.

REFLEKS VE KAS EĞİTİMLERİ

Egzersiz programı haftanın üç günü gerçekleşiyor. ASFİM'de görevli Parkinson Hasta Eğitmenleri eşliğinde günde 45dakika uygulanan egzersiz programında Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor.

ÖRGÜMÜ ÖRÜYOR, YEMEĞİMİ YAPABİLİYORUM

ASFİM'de egzersizlere katıldığından beri ev işlerini kolayca yapabildiğini, kendine ve çocuklarına zaman ayırabildiğini söyleyen Ayşe Akıncı, '20 yıldır Parkinson hastasıyım. Bu hastalığa sporun faydalı olduğunu daha önce bilmiyordum. Uzun zamandır egzersizlere geliyorum. Yürüme ve konuşmada hareketlerimize katkısı oldu. Her işimi daha rahat yapabiliyorum. Spor yaptıktan sonra yorulmuyorum evime gidip temizliğimi ve yemeğimi yapabiliyorum, örgümü örebiliyorum. Çocuklarıma zaman ayırabiliyorum. Bu spor bizim hayatımıza çok şey kattı. Allah razı olsun Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ve Başkan Muhittin Böcek'ten şeklinde konuştu.

ASFİM'DE GENÇLEŞTİM MUTLUYUM

65 yaşındaki Parkinson hastası Asuman Çakırel, ASFİM'e geldiğinden beri kendini gençleşmiş hissettiğini söyleyerek, '5 yıldır Parkinson hastasıyım. Daha önce hayata küsmüş gibiydim. ASFİM'e gelmeye başladıktan sonra hastalığım hafifledi. ASFİM'de her türlü olanağımız var; salonumuz çok güzel, spor yapıyoruz, müzik eşliğinde oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok mutluyuz. Topluma karıştık, insan içine girdik. Denge problemim vardı, elimdeki kahvemi bile içemiyordum. Şimdirahatlıkla kahvemi içebiliyorum. Kimseye bağımlı değilim. Buraya gelince kendimi genç hissediyorum diye konuştu.

EGZERSİZLER HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI

6 senedir ParkiNson hastası olan Yusuf Sandal, egzersiz programının hayatını kolaylaştırdığını ifade ederek, 'Parkinson bizim yaşam biçimimiz, kabullenmek lazım.Daha önce oturup kalkamıyordum, dengemi kaybedip düşmeler yaşıyordum. Burada yaptığımız fiziksel egzersizlerin bana çok faydası oldu, rahatlattı. Spor gerçekten Parkinson hastalığını geciktiriyor. Hastalığı yaşayanlar mutlaka ASFİM'e gelip spora başlamalı dedi.

DÜNYANIN GÜZELLEŞTİĞİNİ HİSSETTİM

5 yıldır Parkinson hastası olan 70 yaşındaki Rahmi Ünal da egzersizlere başlayınca özgüven kazandığını dile getirerek şunları söyledi 'ASFİM'e bu yıl katıldım. Egzersizlere başlayınca kendime özgüvenim geldi. Egzersizlerle birlikte dünyanın güzelleştiğini hissettim. Yaşamak çok güzel. Herkes sağlığının kıymetini bilsin. Yürüyüş ve spor yapsınlar. Bu hastalık şaka değil. Spora başladıktan sonra denge sorunlarım düzelmeye başladı. Burada sosyal ilişkiler arkadaşlıklar kurduk. Çünkü sosyalleşmeden kesildiğiniz an hastalığınız artıyor.

MORAL VE SAĞLIK BULUYORUZ

30 yıldır yürüyüş ve denge bozukluğu yaşayan Hatice Bayrak da 'Burada spor yaptıkça moral da buluyoruz. Evde içimize kapanıyoruz ama burada sosyalleşiyoruz. Pandemi döneminde egzersizlere gelemediğim için kilo aldım. Kilo fazlalığı Parkinson'da denge kaybını çoğaltıyor. Buraya hepimiz koşa koşa geliyoruz ifadelerini kullandı.

RESİM ÇİZMEYE, EL İŞİ YAPMAYA BAŞLADIM

Parkinson hastalığının titremekten ibaret olmayan ağır semptomları olan bir hastalık olduğunu söyleyen Hatice Evren de '13 yıldır hastayım, hastalıkla mücadele etmek çok zor. Bütün işlerimi çok şükür kendim yapabiliyorum. Bunu da ASFİM'de katıldığım egzersizlere bağlıyorum. Hastalığı sadece spor yaparak öteleyebiliyorsunuz. Spora başlamadan önce, sürekli bir yorgunluk ve halsizlik halim vardı. Şimdi ise resim çiziyorum, sepet ve dikiş gibi el işleri de yapabiliyorum dedi.

SPOR YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

Atatürk ASFİM'de görevli Parkinson Hasta Eğitmeni Yeliz Durak, hastalığın ilerlemesini ve yavaşlamasının sporla olabileceğini belirterek, 'Burada yaptırdığımız egzersizlerle motor fonksiyonlarını daha işlevsel hale gelmesini sağlıyoruz. Parkinson hastalarımızı yaş gözetmeksizin genç- yaşlı ASFİM'e kabul ediyoruz. Özellikle yürüme, denge kavrama gücü ve konuşma gerilemesini yavaşlatmaya çalışıyoruz. 30 kursiyerimizle haftada 3 gün 45 dakika gruplar halinde egzersiz yapıyoruz. Bunlar Parkinson hastalarının, hareketlilik ve yaşam kalitesini yükseltiyor diye konuştu.