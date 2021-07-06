Paris'te "tarihte iz bırakan kadınlar" sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var
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Paris'te "tarihte iz bırakan kadınlar" sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Paris'te "tarihte iz bırakan kadınlar" sergisi 50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var Fransa'nın başkenti Paris'te bir açık hava sergisinde tarihte iz bırakan dünyaca ünlü 50 kadının portreleri sergilenirken, sergide Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen de yer aldı.

- Paris'te "tarihte iz bırakan kadınlar" sergisi

50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bir açık hava sergisinde tarihte iz bırakan dünyaca ünlü 50 kadının portreleri sergilenirken, sergide Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen de yer aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Kültür Merkezi'nin bahçesini çevreleyen demir parmaklıklarda tarihte iz bırakan 50 kadının portrelerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Portresi sergilenen dünyaca ünlü kadınlar arasında Türk kadının da yer alması dikkat çekti. Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'in portresinin tarihe yön veren 50 kadın arasında yer alması gururlandırdı.

Sergilenen dünyaca ünlü kadın portreleri arasında bir dönem Pakistan'da Başbakan olarak görev yaptıktan sonra sürgüne gönderilen, seçimlere katılmak için yeniden ülkesine döndüğü sırada bir miting sonrası suikasta kurban giden Benazir Butto'nun da portresi bulunuyor. ABD'nin ilk kadın trafik polisi Leola N.King, 1975 yılında Everest'e tırmanarak tarihe geçen Tabei Junko, olimpiyat oyunlarında ilk 400 metre rekorunu kıran Fas asıllı kadın atlet Nawal El Moutawakel, modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in yanı sıra Antik Mısır'ın ilk ve tek kadın firavunu Hatchepsout, havacılık dünyasının önemli isimlerinden Amelia Earhart, Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yousafzai de portresi sergilenen isimler arasında yer alıyor.

Paris'te 'tarihte iz bırakan kadınlar' sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var
Paris'te 'tarihte iz bırakan kadınlar' sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var
Paris'te 'tarihte iz bırakan kadınlar' sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var
Paris'te 'tarihte iz bırakan kadınlar' sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı

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Paris'te "tarihte iz bırakan kadınlar" sergisi50 ismin arasında Sabiha Gökçen de var - Haberler
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