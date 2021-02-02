Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının sırrı çözüldü! Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş
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Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının sırrı çözüldü! Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş

02.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:20

Sakarya'da dere kenarındaki farklı çantalar içinde bulunan parçalanmış cansız bedenin korkunç hikayesi ekiplerin yaptığı inceleme sonucu ortaya çıktı. Merhumun Afgan olduğu ve karısının yasak aşkını öğrenmesi üzerine, karısı ve onun sevgilisi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Katillerin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde iki farklı çantaya doldurulmuş halde bulunan cansız bedenin akıbeti Sakarya polisinin yaptığı nefes kesen takip üzerine ortaya çıktı. Cansız beden üzerinde yapılan incelemede ayak parmaklarında görülen 'perde parmak' rahatsızlığı üzerine inceleme yapan polis, cansız bedenin yabancı uyruklu B.H.K.'ya (35) ait olduğunu belirledi.

MERHUMUN AİLESİNE ULAŞTILAR

Ekipler, doğuştan olan bu rahatsızlık üzerine tespit ettiği şahsın ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını tek tek sorguya aldı. Verilen ifadelerdeki çelişki üzerinde yoğunlaşan polis, katillerin B.H.K'nın resmi evli olduğu 27 yaşındaki W.H.K ve sevgilisinin yasak aşkı M.K.A. tarafından işlendiğini tespit etti.

ARALARINDA DUYGUSAL BİRLİKTELİK OLUŞTU

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma derinleşince kan donduran ayrıntılar da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre B.H.K, eşi W.H.K ve 3 çocuğuyla birlikte bir buçuk yıl önce Afganistan'dan Sakarya'ya geldi. Aileye kalmak için ev tahsis eden Afgan Mümtaz ve yine yurttaşı olan arkadaşı M.K.A. uzun bir süre aileyle aynı evde yaşadı. İddiaya göre, evde yaşayan M.K.A. ile evli olan W.H.K. isimli kadın arasında duygusal bir birliktelik başladı.

CANSIZ BEDENİN PARÇALARINI ÇANTAYA KOYDULAR

3 çocuk annesi W.H.K ile yasak aşkı M.K.A, hep birlikte yaşadıkları evde kadının kocası B.H.K'ya yakalandı. İlk tespitlere göre, yasak aşk yaşayan çift, B.H.K'yı darbetti ve henüz bilinmeyen bir şekilde öldürdü. Durumdan kimseye bahsetmeyen ölen kişinin karısı ve sevgilisi cansız bedeni parçalara bölerek çantalara doldurdu.

DEREDEKİ BALIKÇILAR BULDU

İki çantayı Çark Deresi'ne atan iki kişi, cinayeti örtbas ettikleri düşüncesiyle buradan ayrıldı. Ancak kan donduran cinayet, 7 ay sonra derede vakit geçiren balıkçıların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri delillere öldürülen B.H.K, eşi, çocukları ve iki diğer iki Afgan'ın Adapazarı'nda bulundukları 3 farklı evde yaptıkları parmak izi incelemesi ile aile yakınlarına yaptıkları sorgulama neticesinde ulaştı.

ÜLKEYİ TERK ETMİŞLER

Katil zanlısı W.H.K. ve yasak aşkı M.K.A'nın illegal yollarla ülkeyi terk ettikleri öğrenildi. Cansız bedeni bulunan adamın kadından olan 3 çocuğunun da yurt dışına götürüldüğü belirlenirken, polis bu kişilerin yeniden illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarından şüpheleniyor.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının sırrı çözüldü! Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

Haber Yorumları (4)
ARTIK TUZ KOKTU: ORTADA ADETA SURIYEDE AFKANISTANDA AFRIKADA VE DAHA BIR COK ÜLKEDE DINGONUN AHIRININ KAPISI YOKTUR GIREN CIKANA KIMSE KARISMAZ EV IS AS PROBLEM DEGIL AHIRIN HER KÖSESINE YERLESMEK SERBEST GÜVENLIK DESEN YOKTUR CETE KURUN KACAK HASTAHANE ACIN VERGI VERMEDEN DÜKKAN ACIN CALISIN ELEMAN CALISTIRIN DIYE ILAN VERILMIS GIBI BIR DURUM VAR.
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BAHTİYAR: Bu mazlum adam bu cani kadını öldürmüş olsaydı kadın cinayeti diye ortalık ayağamı kalkacaktı yine Ne hale geldik toplum olarak
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HEDEF 20 MİLYON MÜLTECİ SIĞINMACI KAÇAK GÖÇMEN::: bu ne idüğü belirsiz insanları soktunuz ülkeye. . çok başımız ağrıyacak bundan sonra. .
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