Paranormal Activity'e rakip gösterilen Azra filminin vizyon tarihi netleşti

Gerçek hayatta kişilerin yaşadığı paranormal ve kabus dolu açıklanamayan deneyimler, korku filmlerine konu olmaya devam ediyor. Beyza Şenel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Azra da bu filmlerin arasına girdi. Oyuncu kadrosunda ise Aşela Demir, Suada Şen, Burak Küçük gibi isimler yer aldığı filmin vizyon tarihi de netleşti.

26 KASIM'DA VİZYONDA

Başarılı performansıyla büyük çıkış yakalayan Aşela Demir'in oyunculuğunda izleyenlere korku dolu anlar yaşatmayı vaat eden film 26 Kasım'da vizyona giriyor.

AZRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Azra ve sevgilisi Burak tatil yapmak için birkaç günlüğüne gözlerden uzak bir villaya doğru yolculuğa çıkarlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Azra ile ilgili bir gizem olduğuna inanan ve bu gizemi çözmeye karar veren Burak, evin her tarafına kameralar yerleştirerek, Azra'dan haber siz onu geçmişi ile yüzleştirmeyi planlamaktadır.

Kurduğu bu kamera düzeneği ile başlarına gelecekleri tahmin bile edemeyecek olan Burak, farkında olmadan paranormal olaylara da davetiye çıkarmıştır. Bu kayıtların Azra'nın geçmişine açılan birer kapı olduklarından haber sizlerdir. Mutlu başlayan bu hikaye zamanla şiddetli paranormal olaylara sahne olup genç çifti korku dolu anlara sürükleyip, bir sürü gizemi de gözler önüne serecektir.

Filmin dünyaca ünlü 'Paranormal Activity' filmine rakip olacağı da şimdiden konuşulmaya başlandı.

Aşela Demir

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