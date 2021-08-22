Para vermeyen annesini 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Emrecan Durmaz (30) iddiaya göre, para istediği annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Emrecan Durmaz (30) iddiaya göre, para istediği annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası polis tarafından etkisiz hale getirilen Durmaz, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tuzla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz iddiaya göre, annesi Gülten Durmaz'dan para istedi. Anne Durmaz, oğlunun isteğini reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesine saldırdı.

Mahalle sakinleri, yaralı kadının çığlıklarını duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamakta direnen şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay sonrası sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülten Durmaz'ın aldığı bıçak darbeleri üzerine hayatını kaybettiğini belirledi.Gülten Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, anne Durmaz'ın olay sırasında "Yapma oğlum" diyerek yalvardığı öğrenilirken, aldığı 10 bıçak darbesiyle öldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün