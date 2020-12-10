Paolo Rossi kimdir?

İtalya'nın 1982 Dünya Kupası galibiyet kampanyasının kahramanı Paolo Rossi 64 yaşında öldü. Eski futbol yıldızının ölüm haberi Perşembe günü Rossi'nin kendisi için uzman olarak çalıştığı İtalyan televizyon kanalı RAI Sport tarafından açıklandı.

PAOLO ROSSİ KİMDİR?

Paolo Rossi 23 Eylül 1956, Santa Lucia, Toskana dünyaya geldi.

Forvet pozisyonunda görev yapan eski İtalyan futbolcusu. 1982 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı şampiyonluğa götüren isimlerden biri olup, şampiyonadaki 6 golle gol kralı olmuş; Golden Boot (Altın Ayak) ve Golden Ball (Altın Top) ödüllerini almıştır. Rossi şu anda bu üç unvanı tek bir şampiyonada kazanan ve elinde bulunduran tek oyuncudur.

1977 - 1986 yılları arasında İtalya millî futbol takımı formasını 48 kez giymiş ve bu maçlarda toplam 20 gol atmıştır. Futbol kariyeri boyunca İtalyan Serie A liginin en üst düzey takımlarında forma giymiştir. En başarılı dönemini Juventus ve Vicenza takımlarında geçişmiştir.

2004 yılında FIFA'nın desteğiyle Pele tarafından seçilen tüm zamanların en başarılı 125 futbolcusu (FIFA 100) listesinde yer almıştır. Rossi 9 Aralık 2020'de 64 yaşında vefat etti.

1976'da Vicenza'dan Juventus ile dünya rekoru bir transfer ücreti karşılığında ortak mülkiyet anlaşmasıyla imzalandı . Vicenza hizmetlerini sürdürdü ve 1977'de Serie B'de en çok gol atan oyuncu oldu ve ekibini Serie A'ya yükseldi.

Ertesi sezon, Rossi 24 gol atarak Serie B ve Serie A'da arka arkaya sezonlarda en çok gol atan oyuncu oldu. 1981'de Rossi, Juventus için ilk kez sahneye çıktı ve iki Serie A şampiyonluğu, Coppa Italia , UEFA Kupa Galipleri Kupası , UEFA Süper Kupası ve Avrupa Kupası kazandı.

Tüm zamanların en büyük İtalyan futbolcularından biri olarak kabul edilen Rossi, 2004 yılında Pelé tarafından FIFA'nın 100. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak yaşayan en iyi 125 futbolcudan biri olarak seçildi . Rossi, aynı yıl UEFA Altın Jübile Anketinde 12. oldu . Futboldan emekli olduktan sonra 9 Aralık 2020'deki ölümüne kadar Sky , Mediaset Premium ve Rai Sport'ta uzman olarak çalıştı .

Kariyer

Erken yıllar

Rossi, 1972-73 sezonunda kadroda yer almasına rağmen, profesyonel İtalyan futboluna 1973'te Juventus ile çıktı, Coppa Italia'da göründü ve 1973 Kıtalararası Kupasında ikincilik madalyası kazandı. İlk birkaç sezonunda genellikle sakatlanmaya meyilliydi, sadece 1972 ve 1975 arasında Juventus ile üç Coppa Italia maçına çıktı ve gol atamadı. Dizlerinin üzerine üç operasyonların ardından, daha sonra birlikte deneyim kazanmak gönderildi Como onun yapılmış, Serie A esnasında ilk 1975-1976 sezonunda başlangıçta olduğu gibi oynuyor, sağ kanat oyuncusuküçük yapısının bir engel olmayacağı; o kulüp için altı Serie A maçına çıktı, ancak yine gol atamadı

Vicenza Calcio (o zamanki Lanerossi Vicenza) onu ödünç alarak görevlendirdiğinde kariyeri bir dönüm noktasına ulaştı Antrenör Fabbri , sezon başlamadan hemen önce onu kanattan uzaklaştırmaya ve hücumun ortasına yerleştirmeye karar verdi (daha sonra merkeze gelen sakatlıklar nedeniyle).

Rossi , bu daha gelişmiş pozisyonda ilk yılında 21 golle Serie B Golden Boot'u kazanarak, kutuda açılma ve gol atma konusunda muazzam bir ustalık gösterdi. 1976-77 sezonunda Rossi'nin amansız bir forvet olarak nitelikleri takımını Serie A'ya yükseltti ve o sezon da Vicenza'yı Coppa Italia'nın ikinci grup aşamasına taşıdı . Ertesi sezon, Rossi 24 gol atarak ilk golü atan oyuncu oldu.puanlama üst sıralarında yer Serie B de inanılmaz bir ikinci sırada bitirmek için Vicenza açan ardışık mevsim ve Serie A'da 1977-1978 sezonunda Serie A'da sadece ortak sahipleri Juventus arkasında. Performanslarından dolayı İtalyan milli takımının menajeri Enzo Bearzot tarafından 1978 FIFA Dünya Kupası'na seçildi.

Rossi, 1978 Dünya Kupası turnuvası sırasında büyümesinden sonra dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak uluslararası ün kazandı. Santral forvet olarak İtalya için oynarken, bazen diğer iki forvetle pozisyon değiştirerek orijinal sağ kanat pozisyonuna gidiyordu. Sağ kanat Franco Causio , iki ayaklı bir oyuncu sola giderdi ve İtalya'nın uzun sol kanat oyuncusu Roberto Bettegamerkeze gidecekti. Her üç oyuncunun da teknik kalitesiyle mümkün kılınan bu basit oyun, rakip savunmalara zarar verdi ve İtalya turnuvada eğlenceli bir hücum tarzı sergiledi. Rossi, İtalya Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlarken üç gol ve dört asist yaptı. Performanslarından dolayı turnuva takımının bir parçası olarak seçildi ve ayrıca Gümüş Top'u Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusu olarak topladı. Rossi'nin İtalya'nın 2 Haziran 1978'de Fransa'ya karşı oynadığı turnuvanın 2-1 grup galibiyetindeki golü, aynı zamanda İtalya için ilk golüydü.

Rossi

1982 Dünya Kupası

Rossi, yasaklanmasına rağmen 1981'de Juventus tarafından yeniden satın alındı ve kulübün 1981-82 Serie A şampiyonluğuna katkıda bulunmak için 1981-82 sezonunun sonunda ilk kadroya geri döndü (üçte bir gol attı) görünüşe göre) ve İspanya'daki 1982 FIFA Dünya Kupası'na katıldı. İtalyan gazeteciler ve tifosi başlangıçta onun çok kötü durumda olduğundan yakınıyordu ve bu görüş İtalya'nın üç grup maçındaki korkunç performansı tarafından doğrulanmış gibi görünüyordu ve iddiaya göre "amaçsızca dolaşan bir hayalet alan" biriydi.

İtalya yöneticisi Enzo Bearzot Ancak sadık ekibi karşı karşıya olduğu ikinci turda belirleyici turuna için Rossi doğruladı Arjantin , hükümdarlık Dünya Şampiyonu ve Brezilya bir ekip dünya oluşan ile unvanını kazanmak için sık kullanılanlar, Sócrates , Zico ve Falcão gibi sınıf oyuncuları . İtalya, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikten sonra, kısmen Claudio Gentile ve Gaetano Scirea'nın genç Arjantinli yıldız Diego Maradona'yı kapatan savunma çalışmaları sayesinde , Rossi Brezilya'yı 3-2 yenmek için unutulmaz üç gol attı. Polonya'ya karşı yarı final maçında Rossi'nin iki golü İtalya maçını bir kez daha kazandı ve onlara 1982 Dünya Kupası finalinde bir yer verdi. Batı Almanya'ya karşı finalde Rossi, Gentile'nin dolaylı bir set-parça asistinden İtalya'nın üç golünden ilkini atarak İtalya'nın maçı 3-1 kazanmasına yardımcı olarak takımına üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu verdi. Toplamda altı golle, turnuvanın maximo goleador ödülü olan Golden Boot'u turnuvanın en golcü oyuncusu olarak ve Altın Top Ödülü'nü kazandı. Turnuvanın en iyi oyuncusu için ve üst üste ikinci kez turnuvanın takımının bir parçası olarak seçildi.

İtalyan taraftarlar onun için " Maçın adamı" yazan pankartlar astılar. Rossi'nin İspanya'daki başarıları ona 1982'de Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve Dünya'da Yılın Futbolcusu unvanını ve 1982 Onze d'Or Ödülü'nü kazandırdı. Turnuva sırasındaki gol atma başarıları ona "Pablito" ve "torero" takma adlarını kazandırdı.

Turnuva boyunca golleri ve asistleri arasında Rossi, 1982 Dünya Kupası sırasında takımının gollerinin % 58'inden doğrudan sorumluydu.

Sonraki yıllar ve ölüm

Rossi, İtalya için 48 üst düzey uluslararası maçta toplam 20 gol attı. Şüphesiz, en önemli hedefi, ünlü bir hat trick tamamlayan ve Azzurri'nin Güney Amerikalılar pahasına yarı finale yükselmesini sağlayan 1982 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı galip gelmesiydi. Rossi ayrıca İtalya'yı temsil 1991 sürümüne Masters Dünya Kupası üçüncülük play-off karşı içinde, puanlama Uruguay . Rossi şu anda İtalya'nın FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu konumunda , Roberto Baggio ve Christian Vieri ile birlikte turnuvanın iki sürümünde 14 maçta dokuz gol attı. Dünya Kupası gollerinden altısı, İtalya'nın 1982'de zafer kazanması sırasında yedi maçta geldi ve hedeflerinden üçü, İtalya'nın dördüncü olduğu 1978 turnuvasında yedi maçta geldi.

Pelé , Mart 2004'te Rossi'yi yaşayan en büyük 125 futbolcudan biri olarak adlandırdı; Aynı yıl Rossi, UEFA Altın Jübile anketinde 12. oldu .

Ağustos 1990'da Lega Pro Prima Divisione kulübü AS Pescina Valle del Giovenco'nun başkan yardımcılığına atandı .

Emekli olduktan sonra Sky, Mediaset Premium ve Rai Sport'ta uzman olarak çalıştı.

Rossi, 9 Aralık 2020'de 64 yaşında akciğer kanserinden öldü .