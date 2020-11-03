Pankek tarifi! Kolay pankek tarifi! Basit pankek tarifleri! Farklı pankek tarifleri!

Pankek son yıllarda oldukça sık yapılan ve severek tüketilen bir besin haline geldi. Herkes hem kahvaltılar için hem de öğleden sonraları için harika bir seçenek olarak görüyor pankeki. Peki, Pankek tarifi nasıl olur? Kolay pankek tarifi! Basit pankek tarifleri! Farklı pankek tarifleri!

Pankek özellikle çocukların severek tükettiği yapımı kolay ve annelerin yapmaktan zevk aldığı sevilen bir kahvaltılık olarak karşımıza çıkıyor.Peki, Pankek tarifi nasıl olur? Kolay pankek tarifi! Basit pankek tarifleri! Farklı pankek tarifleri!

PANKEK TARİFİ! KOLAY PANKEK TARİFİ!

KLASİK PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

Kahvaltılık pankek yapımı için; derin bir kap içine 2 adet yumurta kırın. Yumurtaların üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Yumurta ve şekeri mikser yardımı ile iyice çırpın. Ardından kaba 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 paket vanilya koyup, tekrar çırpın.Son olarak kaba 1 paket kabartma tozu, 2 buçuk su bardağı un ve ilaveten 1 yemek kaşığı un ekleyin. Pankek harcını pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikser yardımı ile karıştırın. Orjinal pankek hamurunun kıvamı akıcı yoğun bir kıvamda olacaktır.Diğer tarafta yapışmaz teflon bir tavayı ocak üzerine koyun.

Orta ateş üzerinde ısıtın. Pankek hamurundan çok küçük bir kepçe alıp, tavanın ortasına dökün. Tavayı hiç oynatmadan, hamurun kenarları toparlanıp, üzeri göz göz olana kadar bekleyin. Ardından hamuru spatula yardımıyla ters çevirip, 10-15 saniye kadar pişirin. Pişen pankekleri servis tabağına dizin.

KAKAOLU PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

2 su bardağı un

Hazırlanışı:

Kakaolu pankek yapımında; derin bir kaba 2 adet yumurta kırın. Üzerine 4 ya da 5 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Karışımı tel çırpıcı ile 2 dakika kadar çırpın. Daha sonra 1 buçuk su bardağı süt ve 1 fiske tuz ekleyip, biraz daha çırpın.Gelin Çantası Pastası Nasıl Yapılır? Son olarak kaba 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ve 2 su bardağı un koyun. Kakaolu pankek harcını pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Hazırladığınız kakaolu pankek hamuru akıcı kıvamlı bir hamur olacaktır.

Eğer kıvamı fazla sıvı ise biraz daha un ekleyebilirsiniz.Daha sonra teflon bir tavayı ocak üzerine koyup, ısıtın. Kakaolu pankek hamurundan küçük bir kepçe alın. Tavaya dökün. Bu esnada tavayı hiç oynatmayın. Kenarları toparlanıp, üzeri göz göz olunca spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin. 10-15 saniye kadar diğer tarafını pişirin. Kakaolu pankekler piştikten sonra spatula yardımı ile yavaşça alıp, servis tabağına koyun.

KAKAOLU SÜT BURGER GÖRÜNÜMLÜ PANKEK

Malzemeler:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

2 su bardağı un

Kreması İçin:

1/2 paket süt kreması (100 ml)

1 paket toz krem şanti

1 paket vanilya

1/2 çay bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı dolusu süzme bal

Üzeri İçin:1,5 paket bitter ya da sütlü çikolata

Hazırlanışı:

Derin bir kaba 2 adet yumurta kırın. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Tel çırpıcı ile 2 dakika kadar çırpın. Daha sonra 1 buçuk su bardağı süt ve 1 fiske tuz ekleyip, biraz daha çırpın. Son olarak 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ve 2 su bardağı un koyun. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Hazırladığınız kakaolu pankek hamuru akıcı kıvamlı bir hamur olacaktır.

Eğer kıvamı fazla sıvı ise biraz daha un ekleyebilirsiniz.Daha sonra teflon bir tavayı ocak üzerine koyup, ısıtın. Kakaolu pankek hamurundan küçük bir kepçe alın. Tavaya dökün. Bu esnada tavayı hiç oynatmayın. Kenarları toparlanıp, üzeri göz göz olunca spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin. 10-15 saniye kadar diğer tarafını pişirin. Pişen pankekleri tavadan alıp, soğumaya bırakın.Kremalı Süt Dilimi Nasıl Yapılır? Diğer tarafta kakaolu süt burgerin kreması için; bir kap içine 1 paket toz krem şanti, yarım paket süt kreması, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı soğuk süt ve 1 yemek kaşığı dolusu süzme bal koyup, mikser ile köpürene kadar çırpın. Bal yerine 2 yemek kaşığı pudra şekeri de koyabilirsiniz. Pancakelerin yarısının bir tarafına hazırladığınız kremayı sıkıp, diğer kalan pancakeleri üzerine kapatın.

Elinizle hafifçe bastırın ki krema yayılsın.Son olarak 1 buçuk paket yani 120 gr bitter ya da sütlü çikolatayı benmari usulü eritin.Benmari Yöntemi:Büyük bir tencere içine su eklenir, su kaynayınca altı kısılır. İçine daha küçük bir tencere konulur. Bu tencerenin içine su temas ettirmeden eritilecek malzeme konulur.

ÜSTÜ ÇİKOLATALI PANKEK

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ (küçük boy)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı şeker

1 tutam tuz

1,5 su bardağı un

Üzeri İçin;Sürülebilir çikolata

File badem

Hazırlanışı:

Derin bir kaba 2 adet yumurta kırın. Çatal yardımı ile iyice çırpın. Üzerine 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvıyağ, 1 çay kaşığı şeker ve bir tutam tuz ekleyin ve tüm malzemeyi tekrar çırpın. Ardından 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı un ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Hamurun kıvamı oldukça koyu olacaktır. Eğer hamurunuz cıvık ise un ekleyip, koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.Diğer taraftan geniş bir tavanın tabanını az miktar yağ ile yağlayın. Hazırladığınız karışımdan 1 yemek kaşığı alın. Tavaya koyun. Her iki tarafını orta ateşde üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.Akıtma (Krep) Nasıl Yapılır? Kaşık dökmelerin üzerleri kızardığında içleride pişecektir. Tavayı sadece ilk sefer için az miktar yağlamanız yeterlidir. Her sefer için tekrar tekrar yağlamanıza gerek yoktur.

Pişen kaşık dökmelerini servis tabağına alın. Üzerlerine çikolata ya da fındık ezmesi sürüp, isteğe bağlı olarak file badem ya da fındık parçaları ile süsleyip servis edebilirsiniz.

VİŞNELİ PANKEK

Malzemeler:

1 su bardağına yakın süt

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

Hazırlanışı:

Vişne Reçelli Pankekin Hamuru İçin, derin bir kaba 1 su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyun. Üzerine 1 adet yumurta kırın. Bu malzemeleri iyice çırpın. Sonra, 1 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyin. (Unu eleyerek koymanızda fayda vardır.) Bir çimdik tuz ile 1 tatlı kaşığı şeker de ilave edin.

Pankek harcı pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Pankekleri pişirmek için, küçük boydaki bir tavanın tabanını az miktarda sıvı yağ ile hafifçe yağlayın. Yüksek ateşte tavayı iyice kızdırın. Sonra ocağın altını kısın. Pankek harcından yarım kepçe alın ve güzelce tavaya dökün. Kenarları toparlanıp, üzeri göz göz olunca, spatula ile diğer tarafını çevirin ve 15 sn kadar diğer tarafını da pişirin.

Krep Ustasından Tatlı Tuzlu, Sebzeli Kıymalı, Çeşit Çeşit 10 Krep Tarifi Küçük bir tavada şekli daha düzgün ve tek boy pankekler pişirebilirsiniz ama eğer küçük bir tavanız yok ise, pankek harcını orta boy bir tavanın ortasına dökerek, pişirebilirsiniz. Ama hangi büyüklükte tava kullanırsanız kullanın, tavanın tabanını tamamen yağlayın.Pişen pankekleri servis tabağına alın. Üzerine vişne reçeli gezdirin. Arzu ederseniz başka reçel ya da bal da kullanabilirsiniz.