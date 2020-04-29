Pandemiyi köylere yaşam alanları açılmasında fırsata dönüştürme çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemiyi köylere yaşam alanları açılmasında fırsata dönüştürme çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı Adem Sarı, tarımdaki genç nüfusun artırılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir fırsat olabileceğini belirterek, köylerin cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

29.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı Adem Sarı, tarımdaki genç nüfusun artırılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir fırsat olabileceğini belirterek, köylerin cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın ülke için ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getirdiğini belirtti.

Sarı, 1950'li yıllarda sanayileşmeyle şehirlere göçün artığını aktararak, yoğun göçün beraberinde şehircilik faaliyetlerinde sıkıntılar meydana getirdiğini kaydetti.

Sürecin köylerdeki nitelikli iş gücünü de zayıflattığına dikkati çeken Sarı, borsa olarak konuyla ilgili projeler hazırladıklarını anlattı.

Sarı, Tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Köylerde yaşam alanları yok. Tarım ve çiftçilik ana gelir kaynağı olmaktan çıkıp ikinci gelir kaynağı oldu. Büyükşehirlerde yaşayıp babadan kalma ürününü telefonla toplattırıyorlar. Bu da maliyetleri artırıyor. Hal böyle olunca verim düşüklüğü de yaşanıyor. Bu konuda bir proje hazırladık. Köylerde yaşam alanları açılmalı, çiftçilik, kooperatifçilik özendirilmeli.

Kırsal kesimlerde 8-10 köyün orta noktasında yerleşim alanı kurulmalı, bunun altyapısını iyi hazırlamak lazım. Bölgenin doğasını ve şartlarını bozmadan bunu uygulamalıyız. Burada yaşayan insanların şehre göç etmesini engellemek için yaşam alanları açılmalı. Küçük ölçekte hastane, postane, üniversite, bilim uygulama merkezleri ve restoranlar kurulmalı. Şehirde ne varsa köylerde de bunun altyapısını sağlayacak şekilde hazırlık yapılmalı."

"Krizi fırsata çevirebiliriz"

Sarı, nüfus yoğunluğunu dengelemek adına köylerde yaşam alanlarının açılması gerektiğini, bölgelerde yetişen ürüne göre küçük küçük fabrikaların da kurularak üretime katkı sağlanabileceğini anlatarak, "Köylerin cazip hale getirilmesi insanların tekrar köylerde yaşamaya tarıma yönlendirilmesi konusunda olanak sağlayacaktır. (Kovid-19) Bunu fırsata çevirebiliriz. Kapitalist ekonomilerde her kriz başka bir fırsatı doğuruyor. Biz de bunu fırsata çevirebiliriz. Şehirlerdeki yoğunlaşmayı azaltmayı ve köylerde yeniden hayata başlamayı öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı, tarımdaki genç nüfus oranının artmasının ardından kalite ve rekolte anlamında da yükselmenin yaşanacağını dile getirdi.

Sanayileşmeyle çiftçiliğin gündem dışı kaldığını savunan Sarı, "Çiftçilik Avrupa'da çok önemli bir sektör. Hollanda'da ziyaret ettiğimiz bir süt çiftliğinin kapısında 'Çiftçi yoksa yemek de yok, tarım yoksa yemek de yok.' yazılıydı. Bu, çiftçiliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz gençlerimize tarımı cazip hale getirip köylerde yaşamayı öğretmeliyiz. Bunun altyapısını devletin de desteğiyle hazırlamalıyız. Her şeyi devlete de bırakamayız. Bir rol model olarak pilot bölge seçerek, yaşam alanı oluşturup zamanla genişletmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin tarıma yönlendirilmesiyle işsizliğin de düşeceğini görüşünde olan Sarı, "Aynı şekilde üretim maliyetleri düşecek. Büyük araziler olacak, biraz daha tarım işletmeciliğine geçilmiş olacak. En önemlisi, ekonomiye çok büyük katkısı olacak. Böyle üretim alanları açtığımız zaman tarımda dışa bağımlılığımız en aza iner. İhracatımızı artırırız. Bunlar birbirine bağlı, birçok tetikleyici unsurları var." diye konuştu.

Pandemiyi köylere yaşam alanları açılmasında fırsata dönüştürme çağrısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Kuzey Kore'yi terk eden diplomattan bomba iddia: Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'yi terk eden diplomattan bomba iddia: Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Ozan Güven Nur Yerlitaş
Spor Podolski Bülent Uygun Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Pandemiyi köylere yaşam alanları açılmasında fırsata dönüştürme çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 12:47:40. #1.15#
title