Pandemi Döneminin Kahramanı Öğretmenler, Yemekte Buluştu

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - Arnavutköy Belediyesi, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla ilçede görev yapan eğitimcileri bir araya getirdi.

Her yıl 24 Kasım'da gerçekleştirilen Öğretmenler Günü özel programı bu sene de Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde yemekli programla kutlandı.

Arnavutköy Belediyesi Davet Salonu'nda düzenlene programa Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, öğretmenler ve öğretmen aileleri katıldı.

Programda ilçede görev alan öğretmenlere hediyeler takdim edildi. Görev süresi dolmuş ve emekliliğe ayrılan öğretmenlere ise Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından plaket takdim edildi.

Protokol konuşmaları sonrasında sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya mini konser verdi. İlçede görevli bin 600 öğretmenin katıldığı organizasyonda öğretmenlerin hep bir ağızdan söylediği şarkılarla unutulmaz bir müzik şöleni yaşandı. Etkinlik sonunda öğretmenlere belediye tarafından özel hazırlanan hediyeler takdim edildi.

"Sizlerin eğitim aşkına ve eğitim çalışmalarını şahit oluyoruz"

Programa katılarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: " Zor bir yılı geride bıraktık. Hepimizin kısıtlılık ve mağduriyet yaşadığı bir dönemde sizler eğitim ve öğretim faaliyetini şartların gerektirdiği birtakım imkanlarla, devam ettiniz. Bulunduğunuz yerden ya da zor şartlar altında bizzat okula gitmek suretiyle eğitim vermeye gayret gösterdiniz. Bu vesileyle pandemi şartlarında etkilenen, rahatsızlık geçiren ve halen etkisi altında olan veya bu hastalık yüzünden hayatlarını kaybeden eğitim camiamızın mensuplarına Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Arnavutköy'de eğitim veren öğretmenlerin birer kahraman olduğunu belirten Başkan Baltacı: " Değerli kardeşlerim uzunca yıllar bu ilçede yaşayan ve yöneticilik yapan bir Arnavutköylü olarak birçok öğretmen arkadaşınızı tanıdım. Onların güzel hizmetlerine şahit oldum. Sizlerin geniş coğrafyamızda, farklı noktalardaki hizmetlerine şahit olmaya da devam ediyorum. Şehir merkezine yakın olan ilçelerden imkanlarımızın farklı olmasına rağmen sizlerin eğitim aşkına ve eğitim çalışmalarını canı gönülden takdir ediyor" diye konuştu.

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