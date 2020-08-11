Pandemi döneminde taşınırken veya tadilat yapılırken bunlara dikkat!
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Pandemi döneminde taşınırken veya tadilat yapılırken bunlara dikkat!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Maske, mesafe ve el hijyeni Covid-19 önlemleri arasında en önemli 3 unsur. Tadilat yapacak ekibin veya evin taşınmasında görev alacak ekibin bunlara dikkat etmesi önemli" açıklamasında bulundu.

Pandemi döneminde taşınırken veya tadilat yapılırken bunlara dikkat!
11.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:01

Coronavirus koli, karton gibi yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabilirken, bu sürenin plastik yüzeyde 2-3 güne kadar uzayarak hastalık yapıcı etkisini sürdürebildiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Virüsün yüzeylerden bulaşma olasılığı düşük olsa da sıfır değil. Bu nedenle de ister karton ister streçe sarılmış yüzeye dokunduktan sonra eller yıkanmalı, dezenfekte edilmeli ve kesinlikle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı" dedi.

KOLİLERİ KENDİNİZ HAZIRLAMIYORSANIZ SİLİNEBİLECEK ÜRÜNLERİ SİLİN, YIKANABİLECEKLERİ YIKAYIN

Virüsün bulaşmasında ana yolun yüzeyler olmasa da yine de taşınırken kolilere dokunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi ve daha sonra içerisindeki eşyalara dokunulması gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Koli ve kolinin konduğu yüzey çamaşır suyu ve alkollü mendiller ile dezenfekte edilmeli. Mümkünse kolileri kendiniz hazırlayın. Eğer kolileri kendiniz yapmadıysanız silinebilecek ürünler deterjanlı su ile silinmeli, yıkanabilecek ürünler de mutlaka yıkanmalı" şeklinde konuştu.

EVDE TADİLAT YAPILIRKEN SIK DOKUNULAN ALANLAR TEMİZLENMELİ

Tadilat süresince de evde çalışacak kişilerin maske takmalarının sağlanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, "Evde birçok insanın tadilat süresince dokunabileceği kapı kolu, lamba anahtarı ve merdiven tırabzanı gibi alanlar sık sık temizlenmeli. Ortamda mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralı korunmalı. Tadilat yapılan alanın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.

TAŞIMACILIK ŞİRKETİNİN ALDIĞI COVİD-19 ÖNLEMLERİ ÖNCEDEN SORULMALI

Maske, mesafe ve el hijyeninin Covid-19 önlemleri arasında en önemli 3 unsur olduğunun altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Evin taşınmasında görev alacak ekibin bunlara dikkat etmesi önemli. Tulum, siperlik, eldiven gibi önlemler gerekli değil. Bu süreçte birlikte çalışılacak taşımacılık şirketinin aldığı önlemlere dikkat edilmeli. Taşımacılık firmasıyla anlaşırken aldıkları önlemler sorulmalı" dedi.

KULLANILAN MALZEMELERİN KORUNAKLI VE STERİLİZE EDİLMİŞ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ

Evi taşıyacak aracın önceden dezenfekte edilerek taşıma için hazır hale getirilmesini ve evi taşıyacak ekibin maske kullanarak eşyaları ambalajlaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, "Eşyaların ambalajı için öncelikle daha önce kullanılmamış tek kullanımlık malzemeler tercih edilmeli. Kullanılan ambalaj malzemelerinin hem korunaklı hem de sterilize edilmiş malzemeler olmasına dikkat edilmeli. Nakliyat personelinin tümü birden evin içinde olmamalı, yeterli kişi ev içerisinde olduktan sonra kalanlar evin dışından destek vermeli" şeklinde konuştu. Taşıma ekibinin yanı sıra evdeki herkesin de maske takması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakko, "Personelin sağlık kontrolleri sık sık gözden geçirilmeli. Taşıma işlemi sonlandıktan sonra evin her noktası iyi bir temizlik işlemi yapılarak dezenfekte edilmeli" dedi.

Kaynak: Bültenler

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