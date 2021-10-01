Pamukkale Belediyesi zabıtasından HES kodu denetimi - Haberler
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Pamukkale Belediyesi zabıtasından HES kodu denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Pamukkale Belediyesi zabıtasından HES kodu denetimi

Pamukkale Belediyesi, Dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden koronavirüs ile mücadele konusunda ilk günden bu yana başarılı çalışmalara imza attı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, Dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden koronavirüs ile mücadele konusunda ilk günden bu yana başarılı çalışmalara imza attı. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hes Kodu ile girilmesi gereken işletmelere yönelik denetimlerle birlikte okul kantinlerindeki denetimlerine devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tüm birimleri ile koronavirüsle mücadele için çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde işletmelere girişte HES kodu uygulaması kullanımı zorunlu hale gelmişti. Denizli Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun kararlarının titizlikle yerine getiren Pamukkale Belediyesi, il ve ilçe genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları ve tedbirlerin sürekliliğini sağlamak adına HES Kodu denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kafe, restoran, oyun salonu, internet kafe gibi işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu denetimleri yaptı. Yoğunluk yaşanan yerlerde yapılan denetimlerde işletme içerisinde HES Kodu sorgulaması yapan Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, pozitif vaka ve temaslı kişi tespiti kontrolü gerçekleştirerek, vatandaşlara salgınla mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. Özellikle, tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilçe genelindeki tüm okullardaki rutin kantin denetimlerini salgınla mücadele kapsamındaki önlemler çerçevesinde gerçekleştiriyor.

"Hep birlikte başaracağız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüs pandemisi ile mücadele konusunda gerekli çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Salgın sürecinde ilçe genelinde gereken ne varsa yaptık. Hep vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde sosyal yaşamın devamını sağlayan HES kodu ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapıyoruz. Kafe, restoran ve benzeri işletmeler HES kodu sorgulaması ile hizmet vermek zorundalar. Ekiplerimiz bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde işlemesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yüz yüze eğitimin yapıldığı okulların kantinlerinde de rutin denetimlerimiz gerçekleşiyor. Amacımız, halkımızın sağlığını korumak. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın bu önümüzdeki süreçte de salgınla mücadeleye destek vererek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak aşılarını gönül rahatlığı ile olacaklarına inanıyorum. Koronavirüse karşı zaferi hep birlikte kazanacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi zabıtasından HES kodu denetimi

Pamukkale Belediyesi zabıtasından HES kodu denetimi

Pamukkale Belediyesi zabıtasından HES kodu denetimi

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