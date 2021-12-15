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Palandöken'de görkemli sezon açılış

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Palandöken'de görkemli sezon açılış Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kış sezonu açılışı, meşaleler ve konserler eşliğinde yapıldı.

ERZURUM (İHA) - Palandöken'de görkemli sezon açılış

ERZURUM - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kış sezonu açılışı, meşaleler ve konserler eşliğinde yapıldı.

Türkiye'nin bin 890 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'da kayak sezonu açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 tarafından düzenlenen açılış organizasyonunda izleyenlere havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak gösterisi, ışıklı flyboard gösterisi, ledli kayak gösterisi ve snowtruck gösterileriyle unutulmaz anlar yaşatıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına aldırış etmeyen davetliler, sporcuların pistten inerek gerçekleştirdiği gösteriyi beğeniyle izledi. Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli, alkışlarla gösteri yapan sporcuları destekledi.

Ayrıca Afrikalı Ali olarak bilinen Ali Şentürk'ün sunuculuğunu yaptığı programda Mustafa Ceceli konser verirken Anadolu Ateşi ise dans gösterisiyle izleyenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağladılar.

Açılışta konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, iyi bir sezon beklediklerini ifade ederek " Bugün Palandöken'de resmi açılışımızı yaptık. Aslında 10 gündür kayak yapılıyor. Bu yıl aşılarında etkisiyle çok iyi sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Dünya'da havalimanından inip 10 dakika sonra kayak yapılabilen başka bir yer yok. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

Palandöken'de görkemli sezon açılış

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İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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