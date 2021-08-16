İSLAMABAD - Pakistan'dan Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı siyasi uzlaşı çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulundu.

Radio Pakistan'daki habere göre Kureyşi, aralarında Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin Rabbani'nin de bulunduğu Afgan politikacılardan oluşan heyet ile İslamabad'da bir araya geldi.

Kureyşi, tüm tarafların Afganistan'ın ve bölgenin daha iyi geleceğe sahip olması için birlikte çalışması gerektiğini ifade ederek, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulundu.

Pakistan'ın kolaylaştırıcı rolüyle ilgili dünyayı yanlış yönlendirmeye çalışan barış karşıtı unsurları ülkesinin devamlı olarak takip ettiğine dikkati çeken Kureyşi, uluslararası topluma Afganistan'ın rehabilitasyonu ve yeniden inşası için ekonomik yardım ve iş birliği sağlamaya çağırdı.

Kapsayıcı siyasi çözüm vurgusu

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kureyşi, Pakistan'ın Afgan toplumunun tüm kesimlerini ülkenin nihai kaderi için önemli gördüğünü belirtti.

Afganistan'da barış ve istikrarın Pakistan'ın çıkarlarına olduğuna dikkati çeken Kureyşi, İslamabad'ın barışçıl, birleşik ve müreffeh bir Afganistan'ı desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Afganistan heyeti ise ülkenin çok etnikli yapısına işaret ederek, Afganistan'da kapsayıcı siyasi çözümün önemine vurgu yaptı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı