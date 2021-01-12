Pakistan, Afganistan'daki tüm taraflara şiddeti azaltma çağrısını yineledi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin Afganistan'daki tüm taraflara şiddeti azaltma çağrısını yinelediğini bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Hizb-i Vahdet-i İslami Partisi lideri Kerim Halili ile Kureyşi arasında başkent İslamabad'da yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve devam eden Afgan barış süreci ele alındı.

Kureyşi, ülkesinin Afganistan'da tüm taraflara şiddeti azaltma çağrısını yinelediğini ifade ederek, Afganistan'a ve bölgeye barışın gelmesini istemeyen ülkenin içinde ve dışındaki "huzur bozucuların" çabalarına karşı uyarıda bulundu.

Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı ve müreffeh Afganistan'a yönelik desteğinin altını çizen Kureyşi, Afganların ardından Pakistan'ın söz konusu barışa en çok istekli ülke olduğunu dile getirdi.

"Askeri çözüm yok" vurgusu

Kureyşi, iki ülke halklarının birbirlerine tarih, inanç, kültür ve gelenek bağlarıyla bağlı olduğunu anımsatarak, Pakistan'ın tüm alanlarda Afganistan ile ilişkilerini güçlendirme kararlılığına dikkati çekti.

Afganistan'daki çatışmada askeri çözümün mümkün olmadığına işaret eden Kureyşi, müzakere edilen siyasi uzlaşının barış için tek yol olduğunu söyledi.

Kureyşi, Afganistan'da Afganların liderliğinde kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı bir siyasi uzlaşının önemine vurgu yaptı.

Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğine dikkati çeken Kureyşi, Afgan liderlerin ülkede barışın tesis edilmesi için bu tarihi fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirtti.

Pakistan'a teşekkür

Kureyşi ayrıca Afgan mültecilerin güvenli ve onurlu eve dönüşleri konusundaki kararlılığını vurguladı.

Hizb-i Vahdet-i İslami Partisi lideri Halili ise Pakistan'a Afganistan'daki barış sürecine yaptığı katkılar ve onlarca yıldır barındırdığı milyonlarca Afgan mülteci dolayısıyla teşekkür etti.

Taliban ve Afganistan heyetlerinin bazı konuların danışılması için 14 Aralık 2020'de ara verildikleri barış müzakerelerinin ikinci aşaması, 6 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da tekrar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı