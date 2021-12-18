PAK'ın "hassas burunlar"ı arama kurtarma faaliyetleri için sıkı eğitimden geçiyor

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR/MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü bünyesinde uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçirilen arama kurtarma köpekleri, olası enkaz ve afet durumlarında canlı insanların bulunmasında önemli görev alacak.

AA'ya bilgi veren PAK Şube Müdürü Ahmet Cevat Aksoy, Türkiye'de muhtemel afet ve acil durumlarında Emniyet Teşkilatı olarak görevlerinin trafik, asayiş, kimliklendirme, vatandaşlarının can ve mal güvenliği, kamu düzeni ve devlet güvenliği, kritik bina ile tesislerin emniyeti ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Aksoy, bu görevlerin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla olası bir doğal afet durumunda afetzede vatandaşların hayatını kurtarmak amacıyla arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak PAK birimlerinin kurulmaya başlandığına işaret etti.

Bu kapsamda, Özel Harekat Başkanlığı Operasyon Şube Müdürlükleri bünyesinde 8 ilde çalışma başlatıldığına işaret eden Aksoy, Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Ankara ve İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerinde Şube Müdürlüğü, 7 ildeki çevik kuvvet şube müdürlükleri bünyesinde Arama ve Kurtarma Birlik Amirliği olarak kurulduğunu ifade etti.

Aksoy, AFAD tarafından PAK birimlerinde görev yapan personele verilen kentsel arama ve kurtarma temel eğitiminin devam ettiğini, bunun yanı sıra doğada ve selde arama kurtarma eğitimlerinin sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlar kapsamında, arama kurtarma faaliyetlerinde arama kurtarma köpeği ve köpek idarecisi ihtiyacını karşılamak amaçlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden köpek idarecisi olmaya elverişli 4 personel seçilmiş olup KEM (Köpek Eğitim Merkezi) tarafından verilecek olan 24 haftalık eğitimini tamamlamasıyla can dostlarımızla beraber göreve hazır hale gelecek."

Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır'da tam donanımlı arama kurtarma araçlarının göreve hazır halde olduğunu aktaran Aksoy, şunları söyledi:

"PAK personelinin tecrübe edinmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, 4 Mart'ta AFAD koordinesinde Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim alanında ortak bir arama kurtarma tatbikatı başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Ülkemizde meydana gelen İzmir depremi, Artvin-Murgul-Arhavi, Kastamonu-Bozkurt-Abana sel afetleri ve Muğla-Marmaris, Antalya-Manavgat orman yangınlarında, arama kurtarma, tahliye, söndürme, soğutma, yardım dağıtma, güvenlik ve trafik faaliyetlerinde AFAD koordinesinde görev alınmıştır. Her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde etkili ve verimli şekilde çalışılması için kurumlar arası iletişim, koordinasyon en üst seviyeye çıkarılmış, olası afetlerde vatandaşlarımıza yardım için müşterek hazırlıklarımız devam etmektedir."

"Köpekleri canlı insan kokusuna alıştırıyoruz"

PAK Müdürlüğünde görevli polis memuru ve köpek idarecisi Onur Önler de eğitim gördükleri kurslarda hem köpeklerin hem de kendilerinin psikolojik ve fiziki testlerden geçtiğini belirtti.

Canlı insanı bu köpeklerden daha iyi bulabilecek bir dedektörün olmadığının altını çizen Önler, köpeklerin branşının canlı insanı bulmaya yönelik olduğu için onlara öncelikle canlı insan kokusunu tanıttıklarını ifade etti.

Önler, şöyle devam etti:

"Köpeklerin, enkazda demir, beton parçaları gibi zorlu bir fiziki ortam olduğu için oralara tasmayla göndermemiz mümkün olmadığından uzaktan da bizi dinlemesi gerekiyor. Bu yüzden itaate eğitimlerine de çok fazla önem veriyoruz. Fiziki olarak iyi olan köpekler seçildiği için hem fiziki antrenmanlarımız var köpekler için hem de itaat antrenmanlarımız var.

Köpek Eğitim Merkezi'nde aldığımız bu kursta, uzman hocalarımızla beraber köpekleri canlı insan kokusuna alıştırıyoruz. Canlı insan köpeği, insanı bulup oyuncak almaktan ibaret değil. İşin içine adrenalin kokusu giriyor, köpek, kalp atışlarında sismik titreşimleri dahi enkaz altında duyabiliyor. Bu yüzden kursumuz biraz daha zor. Bu dediğim faktörlerin hiçbirisi kadavrada olmadığı için köpek de bu farkı kendisi anlayabiliyor. Her gün bizim çalıştığımız birimden iki farklı insan geliyor, o iki insan enkazda saklanıyor, köpeklere bu insanları sürekli bulduruyoruz. Bunlar aynı insanlar değil, çünkü sadece o iki insanın kokusunu öğrenip ödül alırsa bu sefer sadece o iki insanı arayacak ve görevlerde herhangi bir insan bulmaya çalışmayacak köpek. Hocalarımızın bize öğrettikleri şekilde eğitimlerimizi bu yönde yapıyoruz."