Pablo Neruda şiirleri - En güzel kısa 5 Pablo Neruda şiiri

Yaşamını "Benim için yazmak nefes almak gibidir," şeklinde özetleyen, en iyi aşk ve direniş şiirlerinin şairi Pablo Neruda şiirleri - En güzel kısa 5 Pablo Neruda şiiri

Ölümünden üç gün öncesine kadar yazmayı bırakmayan Pablo, hayatının merkezine sözcükleri aldı. Yaşadığımı İtiraf Ediyorum adını verdiği otobiyografisinde şöyle diyordu: "Benim hayatım, bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır."

PABLO NERUDA ŞİİRLERİ

En güzel kısa 5 Pablo Neruda şiiri



BİZLER SUSUYORDUK

Bilmek acı çekmektir. Ve bildik;

Karanlıktan çıkıp gelen her haber

Gereken acıyı verdi bize:

Gerçeklere dönüştü bu dedikodu,

Karanlık kapıyı tuttu aydınlık,

Değişime uğradı acılar.

Gerçek bu ölümde yaşam oldu.

Ağırdı sessizliğin çuvalı.

UNUTMAK YOK

Bunca zamandır nerede olduğumu soracak olursan

"Oldu bir şeyler" demeliyim

oturmalıyım bir taşa

kararan dünyada,

kendini yemiş bitirmiş bir nehirde.

Korumasını bilmiyorum yitirdiklerini kuşların

Geride bıraktığım denizi

ya da çığlığını kızkardeşimin.

Nedir bu toprağın zenginliği?

Gün neden günle kapanıyor?

Neden karanlık gece çalkalanıyor ağzımda?

Ve ölüm neden?

Nereden geldiğimi sormayacak mısın?

Anlatayım sana;

Kırık şeyleri

Acılı kapları

Sık sık tozlanan koca sığırları

ve tutulu kalbimi.

Bunlar ne belleğimizde uyanan sarı güvercinler,

ne de anılardır kuşaktan kuşağa akan.

Ağlayan yüzlerdir bunlar,

Parmaklardır gırtlağımızdaki,

ve toprağa düşen yapraklardır.

Yiten günün karanlığıdır.

Yeşertir kaleleri hüzünlü kanımızdaki.

İşte menekşeler ve işte kırlangıçlar,

Sevdiğim her şey

Tatlı mesajlar veren günbegün

açıkta zaman

tatlılığı artan.

Kaçamayız biz; Dişlerimizin arasından:

Neden kemiriyor boşa giden zaman

sessizlik kabuğunu?

Ne yanıt vereceğimi bilmiyorum.

O kadar çok ki ölümüz

Ve o kadar çok ki kızıl güneş önünde setler

Ve o kadar çok ki çarpık kabuklu başlar

Ve o kadar çok ki öpücüklerimizi engelleyenler

Ve o kadar çok ki unutmak istediklerim.

BU AKŞAM EN HÜZÜNLÜ ŞİİR



Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim

Şöyle diyebilirim: gece yıldızla dolu

Ve yıldızlar, masmavi titreşiyor uzakta

Şakıyarak dönüyor gökte gece rüzgarı.

Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim

Sevdim ben onu, o da beni sevdi bir ara.

Kollarıma aldım bu gece gibi kaç gece

Kaç defa öptüm onu sonsuz göğün altında

Sevdi beni o ben de bir ara onu sevdim

O durgun, iri gözler sevilmez miydi ama

Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim.

Yokluğunu düşünüp, yitmesine yanmakla

Duyup geceyi, onsuz daha engin geceyi.

Ota düşen çiy gibi, düşmekle şiir cana

Ne gelir elden, sevgim onu tutamadıysa.

Gece yıldız içinde, o yoldaş değil bana

Hepsi bu. uzaklarda şarkı söylüyor biri.

Yüreğim dayanmıyor yitmesine kolayca

Gözlerim arar onu, yaklaştırmak ister gibi

Yüreğim arar onu, o yoldaş değil bana

Artık sevmiyorum ya nasıl, nasıl sevmiştim

Sesim arar rüzgarı ulaşmak için ona

Ellere yar olur. öpmemden önceki gibi.

O ses, ışıl ışıl ten ve sonsuz bakışlarla

Artık sevmiyorum ya severim belki yine

Ne uzundur unutuş ah ne kısadır sevda

Böyle gecelerde kollarıma aldım çünkü

Yüreğim dayanmıyor yitmesine kolayca

Belki bana verdiği son acıdır bu acı

Belki son şiirdir bu yazdığım şiir ona

GÜZ ÇİÇEKLERİNDEN NÂZIMA BİR ÇELENK



Niçin öldün Nazım?

ne yaparız şimdi biz

şarkılarından yoksun?

Nerde buluruz başka bir pınar ki

orda bizi karşıladığın gülümseme olsun?

Seninki gibi ateşle su karışık

acıyla sevinç dolu

gerçeğe çağıran bakışı nerde

bulalım?

Kardeşim,

öyle yeni duygular, düşünceler yarattın ki

bende,

denizden esen acı rüzgâr

kapacak olsa bunları

bulut gibi, yaprak gibi sürüklenir

yaşarken seçtiğin

ve ölümünden sonra sana barınak olan

oraya, uzak toprağa düşerler.

Al sana bir demet Şili kasımpatıları

al güney denizleri üstündeki ayın soğuk parlaklığını,

halkların savaşını, kendi dövüşümü

ve yurdumun kederli davullarının boğuk

gürültüsünü

kardeşim benim, dünyada nasıl yalnızım sensiz,

çiçek açmış kiraz ağacının altınına benzeyen

yüzüne hasret,

benim için ekmek olan, susuzluğumu gideren, kanıma

güç veren

dostluğundan yoksun.

Hapisten çıktığında karşılaşmıştık seninle,

zorbalık ve acı kuyusu gibi loş hapisten,

zulmün izlerini görmüştüm ellerinde,

kinin oklarını aramıştım gözlerinde,

ama parlak bir yüreğin vardı,

yara ve ışık dolu bir yürek.

Ne yapayım ben şimdi?

Tasarlanabilir mi dünya

her yanına ektiğin çiçekler olmadan

Nasıl yaşamalı seni örnek almadan,

senin halk zekanı, ozanlık gücünü duymadan?

Böyle olduğun için teşekkürler,

teşekkürler türkülerinle yaktığın ateş için.

SON

Bu sözcükleri kanımla yarattım,

evet, acılarımla yarattım bu sözcükleri!

Anlıyorum sizi dostlar, her şeyi anlıyorum.

Benim olmayan sözcükler girdi araya,

anlıyorum sizi dostlar!

Havalanmak istiyormuşum gibi

kuşların kanatları, bütün kanatlar

imdadıma yetişti,

işte benim olmayan bu sözcükler

ruhumun bu karanlık esrikliğini kurtarmaya geldi.

Şafak,

sıkıntı düğümlerini boğazımda hiç

bu kadar sıkmadı sanki.

Yine de

kanımla yarattım, evet, acılarımla

bu sözcükleri. Yarattım onları!

Neşe için sözcükler yarattım

alev alev bir taçken yüreğim;

çivileyen acının sözcüklerini,

sizi kemiren içgüdüleri,

tehdit eden atılımları,

sonsuz istekleri,

açı kaygıları,

ak şemsiye çiçekleriyle dolu kırmızı bir toprak gibi

çiçeklenen ömrümü örten aşk sözcüklerini.

İçimden taşıyorlardı. Hep taşmışlardır.

Çocuk, acım çığlıktır

ve sevincimdir sessizliğim.

Daha sonra unuttular gözler

herkesin yüreğinin rüzgarıyla

süpürülen gözyaşlarını.

Şimdi söyleyin bana dostlar

nereye saklandığını

hıçkırıkların bu buruk öfkesinin.

Dostlar, nereye saklandığını sessizliğin,

hiçbir kulak, hiçbir bakış

kendisini suçüstü yakalamasın diye.

Sözcükler geldi ve bir şafak gibi

bastırılamaz yüreğim parçalandı onlar arasında,

asılarak uçuşlarına,

sürüklenip, çekilip kahramanca kaçışlarında,

terkedilmiş ve çılgın ve onlar altında unutulmuş yüreğim

ölü bir kuş gibi, kanatlarının gölgesinde.

Kaynak:Antoloji.com - Pablo Neruda şiirleri