Pablo Neruda kimdir? Pablo Neruda hayatı ve biyografisi

Hayalperest bir çocuktu Pablo; okulda hep hayaller kuran, çekingen bir öğrenciydi. Kitaplar, dünyasına çok erken girmişti. Şiirin sihrini de keşfetmişti. Sürekli okuyor, şiirler ve denemeler yazıyordu. Henüz 13 yaşında, ilk gençliğe adım attığı bu zamanlarda, yerel olarak çıkan "La Mañana" gazetesinde makaleleriyle yer aldı. Peki, Pablo Neruda kimdir? Pablo Neruda hayatı ve biyografisi

Pablo, henüz iki aylıkken tüberkülozun annesinden ayırdığı talihsiz bir bebekti. Ancak babası ikinci kez evlendiğinde sevgi dolu bir üvey anneyle karşılaşacak kadar da şanslıydı. Babasının görevli olduğu küçük taşra istasyonlarında büyüdü. Maden işçilerini, köylüleri, mevsimlik işçileri yakından tanıdı. Bu gözlemleri her bir hücresinde bir koleksiyoner gibi biriktirdi. İnce işçiliği çok geçmeden kelimelerine yansıdı ve onu edebiyat dünyasına taşıyacak ilk adımları atmasını sağladı. İşte Pablo Neruda hayatı ve biyografisi

PABLO NERUDA KİMDİR?

Asıl adı Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto olan şair ve yazar Pablo Neruda, 12 Temmuz 1904 tarihinde Şili- Parralda dünyaya gelmiştir. Babası bir demiryolu işçisi olan Neruda'nın, annesi bir öğretmen olup; daha çok küçük yaşta iken vefat etmiştir. Pablo Neruda, edebiyata olan yatkınlığını diğer şair ve yazarlara oranla çok daha küçük bir yaşta belli etmiştir.

13 yaşında iken şair Gebriela Mistral ile tanışan Neruda, aynı zamanlarda bir gazetede yazılar yazmaya başlamıştır. Daha sonra Neruda, bir edebiyat dergisinde 1917-1920 yılları arasında yazdığı şiirleri yayımlaya başlamıştır. Dergide yazdığı yazılarda Çek şair Jan Nerudadan edindiği Pablo Neruda, takma adını kullanmıştır. Bu takma ad neticesinde Pablo Neruda ismi şairin yasal adı olarak kaydedilmiştir. 1925 yılında Neruda, Şili Üniversitesinde pedagoji, mimarlık ve Fransızca eğitim almaya başlamıştır. Bu yıllarda edebiyat ile yakın bir bağ içerisinde bulunan Neruda, Öğrenci Birliği tarafından açılan bir şiir yarışmasında "Bayram Şarkısı" adlı şiiri ile birincilik kazanmıştır. Şair ve yazarlığının yanı sıra Pablo Neruda, 1927 ile 1935 yılları arasında hükümetin elçisi olarak görev yapmıştır. Bu görevi dolayısıyla birçok önemli kentte yaşama olanağı bulmuştur.

F. Garcia Lorca ile büyük bir dostluk kuran Pablo Neruda, daha sonra onun ölümü ile büyük bir ıstırap yaşamıştır. İspanya İç Savaşı sırasında milliyetçiler tarafından çok genç yaşında öldüren Lorca'nın ardından savaşta Cumhuriyetçilerin tarafında yer alan Neruda, bu süre zarfında "Kalbimdeki İspanya" adlı eserini kaleme alır. Eserin asıl dikkat çeken yanı ise cephede basılmasıdır. İspanya İç Savaşı ve Lorcanın bu şekilde katledilmesi Neruda, ruh halini etkilemesinin yanı sıra onun yazılarının kaderini de değiştirmiştir. Savaşında ardından ülkesine geri dönen Neruda, bu tarihten itibaren toplumsal ve politik konulara ağırlık vermeye başlar. 1945 yılında senatör seçilen Pablo Neruda, Şili Komünist Partisine de katılır. Ancak parti 1947 yılında hükümet aleyhine protestolar yaptığı için yasa dışı ilan edilir. Bu olayın ardından Neruda, iki yıl süreyle Şilide kaçak bir yaşam sürdürür. İki yıl ülkesinde kaçak yaşayan Neruda, daha sonra Şiliden ayrılarak S.S.C.B, Meksika ve daha birçok Avrupa ülkesinde yaşamıştır. Pablo Neruda edebi kimliğinin yanı sıra politik duruşuyla da ayakları yere basan bir kişiydi. 1970 senesinde ülkesinin başbakanlığına aday gösterilmiş ancak bu adaylığın yerine Salvador Allendeyi desteklemiştir. Seçimin sonucunda Allende, başbakan olmuş ve Nerudaya da Fransız elçiliği görevini vermiştir. Bu olaydan bir yıl sonra yani 1971 yılında Nobel Ödülünü de kazanan Pablo Neruda'ya, aynı zamanda Şilili Büyük Dünya Ozanı adıyla 1952'de Dünya Barış Ödülü verilirken, bir yıl sonra da Stalin Ödülü verilmiştir. 20. yüzyılın en önemli şairlerinden ve ülkesinin bir simgesi haline gelen Pablo Neruda, 24 Eylül 1973 tarihinde kalp yetmezliğini neticesinde yaşama veda etmiştir.

Pablo Neruda ve Nazım Hikmet

Pablo Neruda, katıldığı bir kongrede Nazım Hikmetin şairliği hakkında oldukça övgü dolu olan şu cümleyi zikretmiştir;

" "Onun yanında biz şair bile olamayız".

Bu müthiş duyarlılığın yanı sıra yine Pablo Neruda, Nazım Hikmet adına Barış Ödülünü almıştır.

Son olarak Neruda, Nazım Hikmetin ölüm haberi üzerine ""Güz Çiçeklerinden Nazım'a Çelenk"" başlıklı aşağıdaki şiiri kaleme almıştır.

Neden öldün Nâzım? Senin türkülerinden yoksun ne yapacağız? şimdi

Senin bizi karşılarken ki gülümseyişin gibi, bir pınar bulabilecek? miyiz bir daha?

Senin gururundan, sert sevecenliğinden yoksun ne yapacağız?

Bakışın gibi bir bakışı nereden bulmalı, ateşle suyun birleştiği

Gerçeğe çağıran, acıyla ve gözüpek bir sevinçle dolu?

Kardeşim benim, nice yeni duygular, düşünceler kazandırdın? bana

Denizden esen acı rüzgâr katsaydı önüne onları

Bulutlar gibi yaprak gibi uçarlar

Düşerlerdi orada, uzakta,

Yaşarken kendine seçtiğin

Ve ölüm sonrasında seni kucaklayan toprağa

Sana Şili'nin kış krizantemlerinden bir demet sunuyorum

Ve soğuk ay ışığını güney denizleri üstünde parıldayan

Halkların kavgasını ve kavgamı benim

Ve boğuk uğultusunu acılı davulların, kendi yurdundan…

Kardeşim benim, adanmış asker, dünyada nasıl da yalnızım? sensiz

Senin çiçek açmış bir kiraz ağacına benzeyen yüzünden? yoksun

Dostluğumuzdan, bana ekmek olan,

Rahmet gibi susuzluğumu gideren ve kanıma güç katan.

Zindanlardan kopup geldiğinde karşılaşmıştık seninle

Kuyu gibi kapkara zindanlardan

Canavarlıkların, zorbalıkların, acıların kuyuları

Ellerinde izi vardı eziyetlerin

Hınç oklarını aradım gözlerinde

Oysa sen parıldayan bir yürekle geldin

Yaralar ve ışıklar içinde

Şimdi ben ne yapayım? Nasıl tanımlar

Senin her yerden derlediğin çiçekler olmaksızın bu dünya.

Nasıl dövüşülür senden örnek almaksızın,

Senin halksal bilgeliğinden ve yüce şair onurundan yoksun?

Teşekkürler, böyle olduğun için! Teşekkürler o ateş için

Türkülerinle tutuşturduğun, sonsuzca.

Eserleri

Crepusculario (Alacakaranlık Kitabı), 1923

Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı), 1924

Tentativa del hombre infinito. – Santiago : Nascimento, 1926

Anillos/ Pablo Neruda, Tomás Lago. – Santiago : Nascimento, 1926

El habitante y su esperanza. – Santiago : Nascimento, 1926

El hondero entusiasta. – Santiago : Empresa Letras, 1933

Residencia en la tierra : 1925-1931. – Santiago : Nascimento, 1933

Residencia en la tierra : 1925-1935. – Enl. ed. – Madrid : Cruz & Raya, 1935 ­. – 2 vol.

España en el corazón. – Santiago : Ercilla, 1937

Las furias y las penas. – Santiago : Nascimento, 1939

Canto general de Chile : Fragmentos. – Mexico City : Privately published, 1943

Tercera residencia : 1935-1945. – Buenos Aires : Losada, 1947

Alturas de Macchu Picchu. – Santiago : Librería Neira, 1947

Canto general. – Mexico City : Talleres Gráficos de la Nación, 1950

Los versos del capitán. – Napol : Naples: L'Arte Tipografica, 1952

Las uvas y el viento. – Santiago : Nascimento, 1954

Odas elementales. – Buenos Aires : Losada, 1954

Nuevas odas elementales. – Buenos Aires : Losada, 1956

Obras completas. – Buenos Aires : Losada, 1957. – Enl. ed. 1962, 2 vol. – Enl. ed. 1967. – Enl. ed. 1973, 3 vol.

Tercer libro de las odas. – Buenos Aires : Losada, 1957

Estravagario. – Buenos Aires : Losada, 1958

Navegaciones y regresos. – Buenos Aires : Losada, 1959

Cien sonetos de amor. – Santiago : Editorial Universitaria, 1959 (100 Aşk Sonesi)

Canción de gesta. – Havana : Casa de las Américas, 1960

Las piedras de Chile. – Buenos Aires : Losada, 1961

Cantos ceremoniales. – Buenos Aires : Losada, 1961

Plenos poderes. – Buenos Aires Losada, 1962

Memorial de Isla Negra. – Buenos Aires : Losada, 1964. – 5 vol.

Arte de pájaros. – Santiago : Sociedad de Amigos del Arte Contemporáneo, 1966

Una casa en la arena. – Barcelona : Lumen, 1966

Fulgor y muerte de Joaquín Murieta : bandido chileno injusticiado en California el *23 de julio de 1853. – Santiago : Zig-Zag, 1967

La barcarola. – Buenos Aires : Losada, 1967

Las manos del día. – Buenos Aires : Losada, 1968

Fin de mundo. – Santiago : Sociedad de Arte Contemporáneo, 1969

Aún. – Santiago : Nascimento, 1969

Maremoto. – Santiago : Sociedad de Arte Contemporáneo de Santiago, 1970

La espada encendida. – Buenos Aires : Losada, 1970

Las piedras del cie. – Buenos Aires : Losada, 1970

Geografía infructuosa. – Buenos Aires : Losada, 1972

Incitación al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena. – Buenos Aires : Losada, 1973

La rosa separada. – Buenos Aires : Losada, 1973

El mar y las campanas. – Buenos Aires : Losada, 1973

Jardín de invierno. – Buenos Aires : Losada, 1974

2000. – Buenos Aires : Losada, 1974

El corazón amarillo. – Buenos Aires : Losada, 1974

Libro de las preguntas. – Buenos Aires : Losada, 1974 (Sorular Kitabı)

Elegía. – Buenos Aires : Losada, 1974

Defectos escogidos. – Buenos Aires : Losada, 1974

Confieso que he vivido. – Barcelona : Seix Barral, 1974 (Yaşadığımı İtiraf Ediyorum)

Cartas a Laura. – Madrid : Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación, 1978

Para nacer he nacido. – Barcelona : Seix Barral, 1978

El río invisible : poesía y prosa de juventud. – Barcelona : Seix Barral, 1980

Cuadernos de Temuco : 1919-1920/ edición y prólogo de Víctor Farías. – Buenos Aires : Seix Barral, 1996

Yo acuso : discursos parlamentarios (1945-1948)/ edición a cargo de Leonidas Aguirre Silva. – Bogotá : *Editorial Oveja Negra, 2002

Kaynak: Antoloji.com - Pablo Neruda