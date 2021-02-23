Özür dileme sözleri, en etkili özür dileme sözleri, samimi özür dileme sözleri

Bir kişiden özür dilemek, içinde bulunduğumuz pişmanlığın bir yansımasıdır. Bazen sevdiğimiz insanları kırabiliriz. Sonunda pişman olup özür dilemek isteriz. Nasıl özür dileyeceğini bilemeyenler sizler için; Özür dileme sözleri, en etkili özür dileme sözleri, samimi özür dileme sözlerini derledik. İşte özür dileme sözleri!

Sevdiğimiz bir insana karşı hata yaptığımızda ya da o kişinin kalbini kırdığımızda pişman olabiliyoruz. Bu pişmanlık duygusu ile kırdığımız kişinin tekrar gönlünü almaya çalışırız. Ve kırılan bir kalbin tamiri için ne yapabileceğimizi düşünürüz. En kolay yol olarak akla "özür dilemek" gelir. Özür dilemek, kimine göre basit, kimine göre söylemesi zor bir sözdür. Aslına bakılırsa özür dileme sözlerinin işe yarayıp yaramayacağı yaşanılan olaya da bağlıdır. Bahsettiğim durum yolda birine çarpıp refleks olarak "özür dilerim" dediğimiz durum değil. Gerçekten bir hata yapıp karşımızdaki insanı üzen kıran bir durumdan bahsediyoruz. Bazen yaptığınız hatayı "özür dilerim" diyerek çözemeyebilirsiniz. Bunun için belki daha etkili özür dileme sözleri düşünmelisiniz. Ya da karşı tarafa bağlı olarak onun hoşlanacağı bir davranışta bulunup bu davranış eşliğinde de etkileyici bir söz ile sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Örneğin bir hediye kutusu hazırlayıp içine yazacağınız etkili bir özür dileme sözü ile kişinin gönlünü geri kazanabilirsiniz. Ya da sadece kırdığımız kişinin gözlerine bakıp özür dileme sözlerini kullanarak kişinin bizi affetmesini sağlayabiliriz.

Özür dilediğimiz kişinin bize yakınlık derecesine göre özür dileme sözlerimiz de değişiklik gösterir. Bununla birlikte kimden özür dilerseniz dileyin, karşınızdaki kişiye samimi bir şekilde yaklaşın. İçinizden gelemeyen abartılı sözler sizi daha itici ya da sahte gösterebilir.

Özür dilediğimiz kişi sevgilimiz ise;

- "Bir daha konuşmadan önce düşüneceğime söz veriyorum. Tartışmamızda sana söylediğim hiçbir şeyi isteyerek söylemediğimi bilmeni isterim. Sana ihtiyacım var ve çok üzgünüm!"

- "Kabul edilemeyecek bir şeydi belki yaptığım ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Tüm kalbimle kapına geldim, beni içeri alır mısın?"

- Bana kızmış olduğunu gözlerine ilk baktığım andan itibaren anlayabiliyorum. Sen gibi şahane birini kırdığım için kendimi asla affetmeyeceğim ama ne olur sen beni affet.

- Sen günüme doğan güneş, gecemi aydınlatan yıldızsın. Seni çok seviyor ve seni kırdığım için senden çok özür diliyorum…

- Son zamanlarda bana ne oldu bilmiyorum. Sadece garip davrandığımı ve çok can sıkıcı olduğumu biliyorum. Üzgünüm aşkım!

- Ne kadar aptal bir insanım ki, beni sevenleri hep yaralıyorum. Bana olan aşkını, sevgini ve saygını hiçe sayarak sana anlık da olsa tepki gösterdim. O çirkin sözler nasıl ağzımdan çıktı inan ki bende bilemiyorum. Keşke zamanı geriye alabilsem maalesef böyle bir şansım yok. Ancak kabul et özrümü ve tamamı tamamen telafi edene kadar mücadele etmeme izin ver sevgilim.

- Ağladıysan, ağlamak istiyorsan ve buna sebep bensem akan her damla gözyaşın için senden özür diliyorum.

Özür dilediğimiz kişi arkadaşımız ise;

- Özür dilerim seni aramadığım için. özür dilerim sensiz gitmek zorunda kaldığım için… özür dilerim seni orda beklettiğim için… Yaptığım her yanlış için özür dilerim.

- Özür dilemenin bir asillik olduğunu düşünüyor ve bugün buluşmaya gelmediğim için özür diliyorum senden. İnan bana elimde olmayan nedenlerden dolayı gelemedim ve seni de arayamadım… Üzgünüm canım. Telafi edeceğime söz veriyorum!

- Sana olan mahcubiyetimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.

- Dostum, ben hayatta senden başkasına dost demedim. Bir hata yaptım ve özür dilerim. Dostluk affetmek değil midir? Gerçekten üzgünüm dostum.

- Şey nasıl söylesem! Kelime bulamıyorum. Çok zor biliyorum söylemeliyim artık! Şey. Dinle bak! Ben çok üzgünüm olanlara. Senden tüm kalbimle özür dilerim. Beni affet.

- Bu mesajı sana niye mi yolluyorum? Dinle beni,kırdım seni ama inan çok üzgünüm! Bugün için özür dilerim. İstediğim tek şey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmamız.

- Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün kırdım seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

Özür dilediğimiz kişi ailemizden biri ise;

Annemizin bize küsmesi pek sık yaşadığımız bir durum değildir değil mi? Peki ya onu gerçekten kırdıysak… Çok iyi bir özür dileme sözünü en çok hak eden annelerimizdir. Anneler samimi olarak söylenen tek bir "özür dilerim" e sizi affeder. Yeter ki bir daha annenizi kırmayın.

-Sözlerinden belli, kırmışım seni bilmeden. Bir öpü?ük versem, sarılsam, özür dilesem affeder misin beni annem?

- Meleğim, canımın içi, güzel annem… Seni o kadar çok seviyorum ki bunu tarif edecek tek bir kelime yok yeryüzünde. Seni istemeden de olsa kırdım biliyorum. Lütfen affet annem.

- Annem! En değerlim, seni ne kadar kızdırdığımın, üzdüğümün farkındayım. Çok pişmanım lütfen beni affet, mis kokulum.

- Her şey yalan, herkes sahte tek gerçek sensin annem. Özür dilerim, affet beni.

- Bilirsin affetmek büyüklüktür ablam, senden özür dilerim affet beni büyüksün!

Konu, kişi kim olursa olsun özür dilemek erdemliktir. Eğer hatalıysanız özür dilemekten çekinmeyin. Özür dilemenin size katacağı bazı şeyler var. Bunlar;