Öztrak: "İstanbullular, Ekrem İmamoğlu'na çok daha güçlü sahip çıkacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbullular hakkı yenen Ekrem İmamoğlu'na çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaktır. Bu YSK'ye rağmen milletimiz, iradesini beğenmeyenlere, mızıkçılara, oyun bozanlara, hak yiyenlere 23 Haziran'da şamar gibi bir cevap verecektir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ı kaybettiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Seçimlerin iptaline haklı hiçbir gerekçe olmadığının bir kez daha YSK'nin kararıyla ortaya çıktığını, YSK'nin seçim mevzuatını, 1950'den bu yana oluşmuş içtihatlarını ve seçim güvenliğini kendi eliyle çöpe attığını ileri süren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Koskoca hakimlerden oluşan bir kurul, sarayın değirmenine su taşıma telaşıyla bir suç duyurusunu dahi hukuka uygun yapamaz duruma düşmüştür, geri çekmek zorunda kalmıştır. YSK, köşeye sıkışmıştır, büyük itibar kaybına uğramıştır. Tek adamın baskısına direnemeyen bu kurul, hukuk sisteminin düğmelerini baştan itibaren yanlış iliklemiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbullular hakkı yenen Ekrem İmamoğlu'na çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaktır. Bu YSK'ye rağmen milletimiz, iradesini beğenmeyenlere, mızıkçılara, oyun bozanlara, hak yiyenlere 23 Haziran'da şamar gibi bir cevap verecektir. Bu kaba dayatmaya 'hayır' diyecektir. Milletin iradesiyle inatlaşılmaz, 'yeter söz benimdir' dediğinde bunu herkes kabul etmelidir. Bizim saray iktidarına bir tek tavsiyemiz var, milletin iradesiyle inatlaşmayı artık bırakın. Siz, bir türlü milletin mesajını almak istemiyorsunuz."

"Fiyatı en çok artan 10 üründen 7'si gıda"

Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken de makine teçhizat yatırımları ve sanayi üretiminin hızla gerilediğini, tüketici güveninin ise dip yapma rekorları kırdığını savundu.

Nisan ayında açılan şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 21 düştüğünü, kapısına kilit vurulan iş yeri sayısının ise yüzde 26 arttığını söyleyen Öztrak, Türkiye'nin enflasyonu en yüksek 8. ülke olduğunu belirtti.

Fiyatı en çok artan ilk 10 üründen 7'sinin gıda olduğunu dile getiren Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına da tepki gösterdi. Öztrak, "Tencere boş. Ekonominin başındaki damat ise 'enflasyon hedefi üç ayda tek haneye düşecek.' diyor. Herhalde TÜİK Başkanı olarak atadığı arkadaşına 3 ay sonra 'şu enflasyonu artık tek haneye düşür' talimatını veriyor. Ekonomi durmuş, işsizlik rekor kırıyor damat bey 'halletmemiz gereken, enflasyon ve faiz kaldı' diyor. Beyefendi halletmeniz gereken işsizlik ve yoksulluk." dedi.

"Dışarıdan ekonomiye saldırı yapılıyor" açıklamalarına bir türlü anlam veremediğini belirten Öztrak, "Başında dünyada ekonomideki değişimi bir türlü okuyamayan, ülkeyi borca batırmaya devam eden saray ve onun sosyete damadı oldukça aslında bizim ekonomimize dışarıdan saldırıya ihtiyaç falan yok. Onlar ekonomiyi zora sokmak için gerekeni yapıyorlar." görüşünü savundu.

Generallere yönelik sözler

Öztrak, denge ve denetimin kalmadığını, vatandaşın hakkını arayacak tüm kurumların zayıflatıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetmek istiyorlar. Tabii yönetimdeki bu nobranlık yukarıdan aşağıya da sirayet ediyor. Bayram tatilinde yaşanan iki olay bu çürümenin hangi boyutlara geldiğini açıkça gösterdi. Daha önce Sayın Genel Başkanımızın idamını isteme cüretini gösteren densiz bir operasyon kanalı, bu defa da şerefli subaylarımıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Askerlik, subaylık başka hiçbir mesleğe benzemez. Subayın bir diğer adı da onurdur. Şu anda askerlerimiz canlarını dişlerine takmış ülkemizin savunması için sınırlarımızın içinde ve dışında çarpışmaktalar. İşte bu nedenledir ki tarihine saygılı devletler, askerlerinin kadrini bilirler, askerlerinin onurunu her şeyin üstünde tutarlar."

Hakarete ilişkin hala suç duyurusunda bulunulmadığını iddia eden Öztrak, "Milli Savunma Bakanı, 'bulunduk, bulunacağız.' diyor. Beyefendi orası 'cekli, caklı' çalışma yeri değil. Orası, yapacaksınız, bitireceksiniz millete bilgi vereceksiniz... Bu arada soruyoruz, iki de bir ortaya çıkıp 'bu ordunun başkomutanı benim' diye övünen sarayın kibirli adamı nerelerde? Neden 'başkomutanıyım' diye övündüğü orduya sahip çıkmıyor?" diye konuştu.

Öztrak, Gaziantep'te bayram namazı sırasında vaaz veren imama da tepki göstererek, bu konuların takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA