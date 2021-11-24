ÖZLEM ÖĞRETMEN, AĞRI'NIN DEĞİRMENOLUĞU KÖYÜNDEKİ MİNİK YILDIZLARI KEŞFEDİYOR

ELEŞKİRT, AĞRI (Habermetre) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde görev yapan Aydınlı Okul Öncesi Öğretmeni Özlem Doğan, babasının doğduğu memleket olan Eleşkirt ilçesini tercih ederek buradaki öğrencilerin yüreklerine dokunmak istedi. Minik öğrencilerini başarılı bireyler olarak yetiştirmek için çaba sarf eden Özlem öğretmen; işe ilk olarak veli, okul iş birliğini geliştirmek, öğrencilerin okula ilgisini artırmak, ev içerisindeki davranışları ile okul arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek başladı. Doğan, atandığı köy okulundaki çocukların en iyi şekilde eğitim alması ve gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları çözümleyebilmeleri için çeşitli projeler geliştiriyor. Kendi hazırladığı "Minik Bilimciler Projesi" ile sonbahar, uzay, mancınık, kristal yapımı, doğal plastik üretme, artırılmış gerçeklik, akciğerler, köprü yapımı gibi pek çok etkinliği çocuklarla buluşturan Özlem öğretmen, projesiyle il genelinde "Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasında birinci oldu. Sene kaybetmemek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğine tercih ettiğini, hem okuduğunu hem de çalışarak tecrübe kazandığını dile getiren Öğretmen Özlem Doğan, "Liseyi birinci olarak bitirdim. Lise de çocuk gelişimi, üniversiteyi açık öğretimden okudum. Babamdan küçükken doğduğu Eleşkirt ilçesini dinlerdim. Ben de babamın memleketindeki çocuklara hizmet etmek istedim. 2018 yılında Eleşkirt Değirmenoluğu İlkokuluna atandım. Bu dönemde öğrenilen her şeyin kalıcı olduğu gerçeğini bilmem hayatlarına bir nebze de olsun dokunabilmek için hedeflerimden biri oldu. Atanmadan önce kendime bir söz vermiştim. Ne olursa olsun çocuklar için elimden geleni yapacağım. Elimden gelse tüm çocukların kalbine, hayatına dokunmak isterim. Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldız benim için. Ben öğretmenliğim boyunca bu yıldızları tek tek keşfetmeyi istiyorum. " dedi.

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