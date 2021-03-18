Özlem Kapurtu kimdir? Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında?
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Özlem Kapurtu kimdir? Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında?

18.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:24
Özlem Kapurtu kimdir? Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında?

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan Özlem Kapurtu hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Özlem Kapurtu kaç yaşında, nereli? Özlem Kapurtu'nun oğlunun hastalığı nedir?

Özlem Kapurtu kimdir? Özlem Kapurtu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugünkü konukları olan Çılgın Sedat adıyla tanınan Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu'nun hayatı merak ediliyor. Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı ne? İşte en son evinin yanmasıyla gündeme gelen Çılgın Sedat'ın hayatına dair detaylar..

ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

2005 yılında Özlem Kapurtu ile Sedat Kapurtu hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile merak edilen ikili eğlenceli ve gösterişten uzak hayat sürüyor. Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "9 yıl önce evlendiğim eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu. Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim'' parçasına bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık'' dedi.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır. Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir. Oğlu küçük yaşta beyin kanaması geçirdiği için büyük oranda engelli kalan Çılgın Sedat, oğluyla paylaştığı sevgi dolu videolar ile de zaman zaman gündem oluyor.

ÇILGIN SEDAT'IN OĞLUNUN HASTALIĞI NE?

Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında yüzde yüz engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını hayatta tutma mücadelesi veriyor. Çılgın Sedat oğlunun hastalığını şöyle anlatıyor:

"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."

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