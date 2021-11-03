Özgür Özel: Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok

MUŞ (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muş'ta yaptığı "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" açıklaması ile ilgili olarak "Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Ekim'de AK Parti Muş Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıda "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) asgari ücret ile açıklamalarını için de Özel, şunları söyledi: "MHP'yi takip eden gazetecilere demişler ki; CHP, yıllardır asgari ücretten vergi kaldırılsın. Biz de istiyoruz. Bu lafın takipçisi olduk. MHP Sözcüsü İsmail Faruk Aksu'yu dikkatle takip ettik. Diyor ki; MHP asgari ücretten verginin kaldırılmasını istiyor. O zaman biz de diyoruz ki; hiç beklemeye gerek yok. Bir gün, bir dakika bile beklemeye gerek yok. Çünkü burada büyük bir fırsat ortaya çıkmış durumda. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen 296 milletvekili var. Asgari ücretten vergi kaldırılmasın diyen 287 tane AK Partili var. Eğer gerçekten sözünüzün eriyseniz Sayın İsmail Faruk Aksu, kanun teklifini siz verin. 2 gün içerisinde komisyona gelip geçer, bir günde de Meclis'ten geçiririz. Bakın Muş'ta 3 milletvekiliyiz, buradan söz veriyoruz; 6 tane el kaldıracağız. Siz asgari ücretten vergi kalksın deyin. Her birimiz de ayakta 2 elimizi kaldıracağız."