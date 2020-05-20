Özge, koronavirüs sürecinde yürümeyi yeniden öğreniyor ANTALYA'da, sol bacağını iddiaya göre yanlış müdahale sonucu kaybeden ve babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan Özge Yıldırım (7), koronavirüs sürecinde yürüme pratiği yapamayınca yürüyüşünde aksama meydana geldi.

ANTALYA'da, sol bacağını iddiaya göre yanlış müdahale sonucu kaybeden ve babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan Özge Yıldırım (7), koronavirüs sürecinde yürüme pratiği yapamayınca yürüyüşünde aksama meydana geldi. Özge'nin 2 ay sonunda evden ilk defa çıktığını söyleyen baba Ali İhsan Yıldırım, "Özge'ye koşmayı öğretmeye çalışırken şimdi ayakları daha önceki zamanlara döndü. Yeniden yürümeyi öğreniyor. Pandemi bize hiç iyi gelmedi" dedi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Antalya'da yaşayan, sol bacağını yanlış müdahale sonucu kaybettiği öne sürülen ve babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan Özge Yıldırım, 2 ay aradan sonra dışarı çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Falez Park'a gelen Özge, kaydıraktan kayıp, salıncakta sallanıp güzel dakikalar geçirdi. Falezlerden denize bakan Özge, koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı günlerin acısını çıkardı. Özge'nin evden dışarı çıkamadığı için yürüyüşünde gerileme meydana geldiğini anlatan baba Ali İhsan Yıldırım, koronavirüs sürecinden çok etkilendiklerini söyledi.

'PANDEMİ BİZE HİÇ İYİ GELMEDİ'Evden çıkamadığı için kızının yürüyüşünde gerileme olduğunu anlatan Ali İhsan Yıldırım, "Bugün Özge'nin izinli günlerinden biriydi. Bunu değerlendirmek istedik. Özge 2 aydan beri yürüyüş yapamıyor. Normal zamanlarda Özge'ye ayağının daha gelişmesi için yürüyüşler yaptırıyordum. Bu durumdan mahrum kaldık. Geriye döndük. Ben Özge'ye koşmayı öğretmeye çalışırken şimdi ayakları daha önceki zamanlara döndü. Yeniden yürümeyi öğreniyor. Pandemi bize hiç iyi gelmedi" dedi.PARKTA KEYİFLİ DAKİKALAR GEÇİRDİKoronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklara izin verildiği için Özge'yle birlikte parka geldiklerini anlatan Yıldırım, "Özge'ye burada yürüyüşler yaptırıyorum. Kaydıraktan kaydırıyorum. Zararı telafi etmeye çalışıyoruz. Geçen hafta dışarı çıkamamıştık, bu ilk oluyor. Özge'nin ayağında aksamalar daha fazla oldu. Hava sıcak olduğu için deniz havasını da alsın diye buraya geldik" diye konuştu.EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ

Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin eğitimine koronavirüs nedeniyle ara verdiklerini belirterek, "Biz evde çalıştırıyoruz. Özge yabancıların yanında konuşmuyor, bizim yanımızda konuşuyor. İlkokula hazırlanıyor artık. Çocuklar için sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine az kaldı. Birazdan arabamıza binerek evimize döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA