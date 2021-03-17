Özge Borak: Anne olmak isterim
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Özge Borak: Anne olmak isterim

17.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:25
Özge Borak: Anne olmak isterim

İşte Özge Borak'ın açıklamalarının satır başları...Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı 'gitmeyeyim ben' deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum.

İşte Özge Borak'ın açıklamalarının satır başları…

Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı 'gitmeyeyim ben' deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum.

*O dönem Türkiye'yi yurtdışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurtdışında bir eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu gitmekten vazgeçtim.

*Gitmeme nedenim ilk evliliğim, okuldan arkadaşım Bülent Şakrak. O dönem onunla beraberdik, yeni mezun olmuştum ve vazgeçtim. Gitmediğim için pişmanım tabii ki… Gidip geri gelecektim, yurtdışına yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. Bülent o dönem gerektiği kadar kıskançtı. Ama gitmememi o istedi gibi durum söz konusu değil, kendim gitmedim.

*Biten ilişkilerimin ardından o kişilerle arkadaş olarak devam etmedim. Arkadaşlıksa mesele çok arkadaşım var zaten. Bir şeyler bitiyorsa biz çok iyi arkadaş değildik ki partnerdik. Ayrılıklarımı kavga dövüş şeklinde bitirmedim, konuşup anlaşarak ayrıldım.

*Hayat boyunca çocukları çok sevdim ve istedim de… Ama tabii 'bundan vazgeçtim tamamen' dediğim dönemim de oldu.

İki evlilik yapıp bitirdim, olmazsa ayrılırız diye başladığım ilişkiler değildi bunlar. Anne olmak isterim, gizli kapaklı bir şey değil bu, umarım olur.

Kaynak: Hürriyet

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